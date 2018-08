Jilek: "Soy más positivo hoy que antes del partido de ida"

Sevilla, 29 ago (EFE).- El entrenador del Sigma Olomuc checo, Vaclav Jilek, cuyo equipo sueña con remontar este jueves en el Sánchez Pizjuán el 0-1 que le infligió el Sevilla en el partido de ida del 'playoff' de la Liga Europa, ha manifestado que es "más positivo de lo que era antes del partido de ida".

"No estamos aquí con la obligación de dejar que el Sevilla pase a la siguiente ronda. Conozco el estadio, no es el más moderno de España pero cuando está lleno tiene un ambiente estupendo. Me gusta, su colorido queda genial", ha declarado Jilek antes de dirigir el entrenamiento de sus hombres en el Sánchez Pizjuán.

El técnico moravo lamentó haber "tenido poco tiempo para trabajar" debido a la concatenación de partidos de su liga local, pero sí advirtió de que ha "trabajado el aspecto mental" para "no volver a cometer los errores de la semana pasada".

Pese a sus esperanzas de remontada, Jilek admitió que "el favorito es el Sevilla, tiene la ventaja del 0-1" y se ha mostrado "convencido" de que "en casa, jugará distinto a la ida", aunque él confía en "equilibrar el partido".

Por su parte, el defensor del Sigma Olomuc Michael Veprek espera "igualar las fuerzas" ante un rival que "es muy fuerte cuando juega de local" y confesó que tiene "muchas ganas de vivir un ambiente bonito que ayuda a la motivación aunque sea como visitante".