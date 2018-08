Hortelano: "Aquí cerramos la temporada y empezaré con mucha hambre"

Getafe , 29 ago .- Bruno Hortelano dio por terminada su temporada atlética con el doble intento fallido de récord de España en Getafe y anunció que empezará la próxima "con mucha hambre".

"Me he encontrado bien, aunque cansado. No han salido las marcas que me habrían gustado. Estamos al final de temporada, pero vine aquí para disfrutar y no me esperaba esta respuesta de la gente. Pedí a mi mánager una carrera más, porque no quería plegar hasta asegurarme de que había aprovechado bien todo el trabajo", explicó.

Hortelano pensaba que "podría aguantar bien tres semanas después de los Euripeos de Berlín, pero no ha sido así", reconoció. "No tengo ninguna excusa que ofreceros. Me voy satisfecho, pero con mucho margen de mejora, eso sí".

"No valoro esta temporada por marcas. En cada carrera buscaba una victoria, pero no sobre el rival, sino por volver a sentirme como el de antes del accidente. Estos dos años no han sido fáciles, he tenido etapas de sufrimiento, por eso valoro tanto esta temporada", comentó rodeado de aficionados.

Hortelano dirigió la mirada ya al 2019. "Aquí cerramos la temporada y empezaré la próxima con mucha hambre. Soy muy competitivo, quiero hacer buen papel en el Mundial, preparar bien los Juegos de Tokio y el camino continúa. Aún queda más de un año para el Mundial. Haremos una pretemporada inteligente y luego decidiremos qué prueba hacemos".

"Este año ha sido un viaje emocional", aseguró. "Todas las carreras han sido emocionantes, desde que regresé en Tenerife hasta ahora, pasando por los Europeos de Berlín, donde me quedé con mucha hambre para superarme".

"En el futuro no será igual de motivo, admitió. "No puedo estar siempre emocionado antes de las carreras, porque así no se consiguen las mejores marcas", concluyó.

Hortelano no pudo este jueves con sus récords nacionales de las dos primeras distancias. Con marcas de 10.31 y 20.56 se quedó, respectivamente, a 25 centésimas de su récord de 100 metros y a 52 de la plusmarca nacional de 200.