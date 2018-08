Henk Norel: "El club me quiere y ese siempre ha sido el motivo más grande"

Lugo, 29 ago (EFE).- El pívot holandés Henk Norel, nuevo jugador del Cafés Candelas Breogán, ha destacado este miércoles que el club le ha demostrado que le "quiere" y ese "siempre ha sido el motivo más grande" para él a la hora de decantarse por firmar, en este caso por el recién ascendido a la Liga Endesa.

"El club me quiere y esto para mí siempre ha sido el motivo más grande, estar en el sitio donde me quieren y donde puedo jugar el baloncesto que a mí me gusta. Han apostado por mí y voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible", comentó en su presentación.

Indicó que él funciona "mejor si el equipo funciona bien", si los jugadores están "juntos y con buena química":

"Creo que tenemos muy buen grupo y se nota el hambre que tiene el equipo", aseguró el pívot holandés.

Añadió que en Lugo y en el Breogán se "notan las ganas" de que "empiece" el campeonato "porque la ciudad ha tenido que esperar mucho para volver a la ACB y tener un pabellón lleno todos los días va a ser impresionante".

Norel señaló que en el equipo se ha encontrado "jugadores que quieren demostrar que son de ACB".

El pívot procede del Delteco GBC y también militó en la Liga Endesa en clubes como el Zaragoza o el Joventut.

Norel, que cumplirá 31 años en septiembre y mide 2,12 metros, fue incluido en el mejor quinteto de la temporada pasada de la Liga Endesa como jugador más valorado.

Promedió 13,9 puntos y 6,7 rebotes con la mayor valoración media de la categoría con 19,5 puntos por encuentro.

Con esos números, el presidente del Breogán, Jesús Lázare, consideró que su contratación fue "el primer golpe en la mesa", desde la "humildad", para decir que el equipo ha vuelto a la ACB para intentar quedarse.

"Tiene amplia experiencia en la ACB y sus números y valoraciones indican la apuesta que desde el club hemos hecho este año para decir que estamos aquí: Sabiendo los hándicaps económicos, queremos estar en la Liga y competir", advirtió el dirigente.