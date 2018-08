Granero: "Este año queremos dar un paso adelante fuera de casa"

Sant Adrià de Besòs , 29 ago .- El centrocampista del Espanyol Esteban Granero afirmó este miércoles tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva que este año el equipo quiere dar "un paso adelante fuera de casa", recordó que "a domicilio cambia el escenario", pero que "no cambiará" ni la mentalidad ni la personalidad de los blanquiazules.

En este sentido, el futbolista mantuvo que en el próximo compromiso de este domingo contra el Alavés, en Mendizorroza, procuraran firmar un choque "con el máximo tiempo posible en campo contrario".

"Es un rival rocoso, con mucha velocidad y sólido, pero nuestro objetivo son los tres puntos", analizó Granero sobre el equipo de Abelardo Fernández.

Cuestionado por la euforia de la afición tras ganar al Valencia la jornada anterior, el medio se mostró encantado: "Estamos felices de que la gente esté contenta, sea ambiciosa y aspire a lo máximo. Aunque de puertas para adentro no hay sobreexcitación, sabemos que estamos en la jornada dos".

A nivel personal, Granero atraviesa por un buen momento tras debutar con gol contra el Valencia. "La temporada pasada fue mi primer año y hubo momentos buenos, la idea es que en esta campaña sea así muchas más veces. Durante el verano tuve un par de semanas de entrar y salir, con molestias, y ya estoy bien", dijo.

Por otra parte, el centrocampista valoró el cierre del mercado de fichajes a falta de tres días para poder realizar movimiento: "Estamos muy tranquilos, no hay ningún problema. El club trabaja bien, los que vengan serán bienvenidos y si no vienen, nos esforzaremos los que estamos. No nos preocupa demasiado".

Granero, en este sentido, no quiso entrar en las informaciones sobre el interés del Real Madrid en su compañero Mario Hermoso. "Es una situación que desconozco, no he hablado con él y trasciende lo que nos interesa, que es jugar el domingo en Vitoria. Seguro que esto no le va a desestabilizar", aseveró el blanquiazul.