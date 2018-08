Francis Uzoho afirma que llega al Elche para mejorar y competir

Elche , 29 ago .- Francis Uzoho, portero nigeriano del Elche, afirmó este miércoles, durante su presentación oficial, que llega al equipo ilicitano cedido del Deportivo de La Coruña con el reto de mejorar en su formación y competir por la titularidad.

El guardameta, de 19 años que fue titular en el pasado Mundial de Rusia con su selección, afirmó tener "mucho que aprender" en su carrera y elogió al otro portero de la plantilla, José Juan Figueras, del que destacó su "experiencia".

El jugador africano aseguró que su sueño para la presente temporada es "ser cada vez mejor" en el aspecto personal y deseó que el Elche pueda "estar lo más arriba posible" en la Liga.

Francis señaló que su principal virtud en la portería es el "uno contra uno" e indicó que para un portero no hay grandes diferencias entre el fútbol que practica en su país con el que le espera en la Segunda división.

"Es el mismo lenguaje y el mismo deporte, pero en España sí se tiene que jugar más con los pies, es la única diferencia", explicó el portero, quien pasó página sobre su participación en el Mundial para centrarse en la próxima temporada.

Francis Uzoho no cree que su condición de mundialista y el hecho de haber debutado ya en Primera garantice su titularidad y se mostró preparado para asumir la suplencia.

"He venido aquí para competir, trabajar día a día y estar preparado para cuando el entrenador decida que debo jugar", explicó el portero, quien garantizó que sus problemas para expresarse aún en castellano "no serán un problema porque el equipo me ayuda".