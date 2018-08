Firmado acuerdo entre UGT, CCOO y dirección para ERTE de 8 días en VW Navarra

Pamplona, 29 ago (EFE).- UGT y CCOO, que suman el 68 % de la representación sindical en la empresa, han firmado hoy con la dirección de Volkswagen (VW) Navarra un acuerdo para cerrar la planta automovilística ocho días por falta de suministro de motores, con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que blinda sus retribuciones.

Ya ayer en la segunda reunión del período de consultas, la dirección presentó un documento de acuerdo en el que UGT y CCOO vieron recogidas "básicamente" todas sus propuestas, y avanzaron que con toda probabilidad hoy se llevaría a cabo la firma, que finalmente se ha realizado sobre un texto en el que aún se han afinado más las peticiones de los dos sindicatos mayoritarios.

Del acuerdo se quedan fuera el resto de sindicatos, LAB, ELA, CGT y CCP, de forma que los dos primeros han planteado la posibilidad de impugnar el acuerdo.

El acuerdo concreta que serán 8 días continuados de inactividad (del 3 al 12 de septiembre, ambos incluidos) y que la empresa complementará al 100 % los conceptos variables hasta alcanzar el sueldo y antigüedad, por lo que se blindan las retribuciones de los trabajadores, una demanda prioritaria para los sindicatos, que entendían que el problema de suministro no lo podía pagar la plantilla,

Además, el ERTE no afectará a la generación de ninguna paga extra, no de objetivos, ni de rendimiento individual ni a la generación de vacaciones; sigue la previsión de continuar con la baja voluntaria o el contrato relevo como fórmula de salida de la fábrica previa a la jubilación; y el ERTE no afectará a los contratos eventuales en vigor.

También se recoge que la recuperación de la producción perdida por el parón de ocho días se realizará mediante medidas de flexibilidad contenidas en el vigente convenio, como el desplazamiento de pausa.

Con todo, el presidente del Comité de Empresa, Alfredo Morales (UGT) ha dado por terminado este proceso con una valoración "muy positiva, dentro de lo que es el marco de un ERTE, porque hemos sacado todo aquello que nos habíamos planteado".

Así, a su juicio, el acuerdo "recoge las garantías mínimas que un trabajador o trabajadora debe tener cuando está incluido en un expediente de estas características", por ello ha confiado en que "esto sea simplemente un paréntesis y volvamos a la situación normal".

Preguntado sobre el anuncio de ELA y LAB de que podrían impugnar el acuerdo alcanzado por apreciar en la gestión de la empresa circunstancias incompatibles con el ERTE, como el aumento de horas extras o la contratación temporal, Morales ha señalado que no le correspondía valorarlo, aunque se ha mostrado "convencido de que es un acuerdo acertado y que la gran mayoría de la plantilla lo respalda como acertado".

Desde su sindicato, en una nota se ha valorado el acuerdo y se ha agradecido "la madurez y sensatez que una vez más demuestra esta plantilla en base a la cual debemos ya estar pensando en los retos más inmediatos que tenemos por delante, con la tranquilidad de tener las herramientas necesarias para hacer frente a este pequeño bache".

También CCOO ha avanzado en su página oficial su postura favorable a un acuerdo que recogiera los puntos planteados, si bien su posición no se hará pública hasta que finalicen las asambleas convocadas con sus afiliados a lo largo de la jornada.

En el lado contrario, desde LAB se ha criticado la postura de la empresa en la reunión de hoy, por "ignorar y despreciar" al resto de las fuerzas sindicales que habían anunciado su negativa al acuerdo, sobre el que han advertido que dejan "abierta la posibilidad de iniciar un proceso de impugnación".

"Las diferentes casuísticas que se dan dentro del ERTE las valoraremos con más detenimiento y tranquilidad. Hay tiempo, lo principal era el rechazo frontal al ERTE, que rompe nuestras bolsas de paro y carga sobre la sociedad el coste de un cierre fruto de una mala organización", han zanjado.

También ELA ha rechazado el ERTE por no ver "causas que justifiquen la medida" y apreciar incluso circunstancias que, como el aumento de horas extras y la contratación temporal, hacen que pueda ser impugnable.