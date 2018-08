Clarke: "Soy el más fiel gregario de Urán, pero tuve una oportunidad"

Roquetas de Mar , 29 jul .- El australiano Simon Clarke (32 años, Melbourne) calificó de "increíble" su victoria de etapa en Roquetas de Mar seis años después de la primera que logró en la ronda española en 2012, en Valdezcaray.

"Ganar seis años después es increíble, estoy muy contento. Para mi la Vuelta es una carrera especial. Me enamoré de ella cuando gané en 2012. Siempre vengo después del Tour y no me importa el cansancio", destacó.

Clarke dejó claro que, aunque su función es trabajar para el colombiano Rigoberto Urán, luchó por la etapa con permiso de su equipo.

"Corrí el Tour al servicio de Urán, y fue muy duro que se tuviese que retirar. Ahora hemos venido con una mentalidad positiva para buscar la general, pero el equipo me dio hoy luz verde. Soy el más fiel de los escuderos, pero hoy disfruté de una oportunidad. Mi compromiso con Urán es total. Arropamos a un solo corredor", aseguró.

Clarke explicó las dificultades de una jornada marcada por el calor y una escapada que tardó en formarse, y que hubo de luchar contra el calor y el viento contrario.

"El día ha sido durísimo. Tenía esta etapa y la séptima señaladas en mi calendario y por eso pedí libertad al equipo. Estuve preocupado por el desgaste en la formación de la fuga, que fue un proceso largo, pero luego el proyecto era firme. No pude irme solo por el viento en contra, así que aguanté con Mollema y De Marchi. Al final tuve fuerzas y pude atacarles. Estoy muy feliz", dijo.