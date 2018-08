Carlos Therón rueda "Lo dejo cuando quiera", una comedia coral y gamberra

Madrid, 29 ago (EFE).- Tras haber dirigido una de las comedias más taquilleras del 2017, "Es por tu bien", el director salmantino Carlos Therón vuelve a aliarse con Telecinco Cinema en "Lo dejo cuando quiera", otra comedia aún "más coral y gamberra" que se rueda estos días en diversas localizaciones de la Comunidad de Madrid.

David Verdaguer, Carlos Santos y Ernesto Sevilla forman el trío protagonista, tres profesores universitarios a los que la crisis ha dejado sin trabajo y que encuentran la solución a sus problemas en el proyecto de investigación del primero de ellos: un fármaco que ofrece "desfase a tope sin efectos secundarios".

"Somos tres profesores que fuimos muy buenos alumnos, pasamos la época de estudiantes encerrados, y eso nos ha dado muchos másteres pero poca vida y pocas salidas profesionales en un contexto de crisis", ha explicado a Efe Santos, ganador de un Goya al mejor actor revelación por "El hombre de las mil caras" (2016).

"Como profesor universitario estoy mal considerado y mal pagado y además me estoy separando, así que todo mal", añade Verdaguer, que se llevó el galardón de la Academia al mejor actor de reparto el año pasado por "Verano 1993".

Para Ernesto Sevilla, la conclusión es clara: "No hay que estudiar, porque no sirve para nada".

Therón, sobre un guion de Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, curtidos en comedias como "Cuerpo de elite" (2016) o "Promoción fantasma" (2012), ha manejado referentes internacionales como "Breaking Bad", "Snatch: cerdos y diamantes" o "Resacón en Las Vegas".

Pero el contexto de "Lo dejo cuando quiera" es evidentemente español.

"Nos criamos con la sensación de que, si estudiabas mucho, llegado el momento tendrías el futuro asegurado, pero resulta que eso no te garantiza nada: sales al mercado laboral y la crisis, como les pasa a estos chicos, te lleva por delante", afirma el director de series de televisión como "Mira lo que has hecho" o "El chiringuito de Pepe".

El rodaje, en el que también participan Mod Producciones y Movistar+, arrancó el pasado 6 de agosto y se prolongará siete semanas, hasta el 20 de septiembre, en las localizaciones madrileñas de Getafe, Leganés, Tres Cantos, Majadahonda, Navalcarnero, Torrejón de Ardoz y en Madrid capital.

La secuencia que se filma durante la visita de los periodistas al rodaje tiene lugar en la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense, en el barrio de San Blas, donde da clases el personaje de Verdaguer.

Cristina Castaño, Amaia Salamanca y Miren Ibarguren componen la cuota femenina del reparto, que también cuenta con las colaboraciones de Ernesto Alterio, Pedro Casablanc, Gracia Olayo y Luis Varela.

"Mi personaje es Gloria, la exmujer de Pedro (Verdaguer), que se quiere separar porque él ha dejado de tener iniciativa, no tiene ningún tipo de ambición", explica Salamanca, en su primer papel cómico de cierta envergadura.

"Me sorprendió cuando me ofrecieron algo así. Para mí es algo nuevo y he intentado dar al personaje un tono de parodia", ha señalado la actriz.

La película, que será distribuida por Sony Pictures, ya tiene fecha de estreno: el 12 de abril de 2019. Ghislain Barrois, consejero delegado de Telecinco Cinema, asegura que es una de sus grandes apuestas para el año que viene, en el que continuarán con su estrategia de producir pocas películas con fuertes campañas publicitarias.

El año pasado, tres de ellas fueron las más taquilleras del cine español: una de animación ("Tadeo Jones 2"), y dos comedias ("Perfectos desconocidos" y "Es por tu bien").

"Lo importante es que el público español ya no da la espalda a su cine, y ese es un fenómeno reciente del que estamos muy satisfechos", ha subrayado Barrois, corresponsable del mayor éxito reciente del cine español, la saga de "8 apellidos".