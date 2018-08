Anabel Medina: "Lo importante era retirarme en las pistas"

Nueva York, 29 ago (EFE).- Anabel Medina puso este miércoles punto final a su carrera como jugadora de tenis tras perder en la primera ronda de dobles junto a Arantxa Parra en el Abierto de Estados Unidos, un fin de etapa anunciado en el que lo "importante", destacó, era retirarse "en las pistas".

"No puedo sacar al cien por cien de mis posibilidades, pero lo importante era retirarme en las pistas", explicó posteriormente la valenciana a los periodistas sobre su lesión de hombro, aunque matizó que era un tema "secundario".

Medina, que anunció hace un mes su retirada, dedicó unas palabras de agradecimiento a Parra, su pareja habitual de dobles desde 2015, quien "sabía que no estaría al cien por cien" pero aun así la "quiso acompañar en estos torneos".

Sobre el partido contra la eslovena Dalila Jakupovic y la rusa Irina Khromacheva, que perdieron por 6-4 y 6-0, la tenista aseguró que no estaba especialmente nerviosa: el primer set iba bien pero se les "escapó", y en el segundo las oponentes jugaron mejor.

"Ya me venía a la cabeza lo que iba a suceder, pero en general bastante bien", afirmó Medina, quien reconoció estar ahora "triste" después de haber pasado nervios toda la semana por su decisión, "meditada" y tomada "hace tiempo".

"Pensaba que no me iba a dar tanta pena", sostuvo la ganadora de 39 títulos -11 individuales y 28 en dobles-, que dio cuenta del "emotivo" final vivido en la pista número siete de Flushing Meadows.

"En la silla, cuando hemos terminado el partido, (Arantxa) me ha dicho 'Muchísimas gracias por todo lo que me has dado' y me ha hecho mucha ilusión porque creo que ha sido mutuo, es una persona increíble, una gran compañera y la persona con la que había decidido terminar mi carrera", relató.

El "horroroso" calor que está marcando el Grand Slam no empañó el duelo, dijo, porque la organización del torneo tenía preparadas toallas con hielo, bebidas y sombrillas para que los jugadores sufrieran "lo mínimo posible".

En cuanto a sus siguientes pasos, Medina afirmó que permanecerá en Nueva York siguiendo a las españolas que compiten, de momento María José Martínez, Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, pero se mostró ilusionada por volver a Valencia, donde dirige el 'BBVA Open'.

Apuntó que el torneo, que comienza a finales de septiembre y es lo más "prioritario" en sus planes, ha crecido mucho este año y ya quiere comenzar con los preparativos.

Asimismo, afirmó que continuará ejerciendo de capitana de Copa Federación de tenis, que está pendiente de preparar la pretemporada con las jugadoras y de vivir una "nueva aventura" en Australia.

Una vez termine la capitanía, en la que está "centrada", Medina apuntó que en el futuro "las puertas están abiertas para volver a entrenar" porque es un trabajo que le gusta, como comprobó tras su primera retirada con la jugadora letona Jelena Ostapenko, que ganó con ella en 2016 Roland Garros.