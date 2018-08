Alanís, "agradecido y comprometido" con el Real Oviedo

Oviedo, 29 ago (EFE).- El mexicano Oswaldo Alanís fue presentado este miércoles como jugador del Real Oviedo en un acto en el que mostró su "agradecimiento y compromiso" con el club carbayón y señaló que sueña con lograr "grandes cosas" en su debut en el fútbol español.

"Vengo con ganas de sumar a esta gran institución, porque ya me estoy dando cuenta de lo grande que es el club, la afición y la historia que tiene en el fútbol. Es una gran oportunidad: no me fijo en la categoría, me fijo en el proyecto y en lo que se puede lograr con el respaldo que tiene", señaló el jugador en alusión al conglomerado mexicano propietario del club, el Grupo CARSO.

Precisamente, la figura de Arturo Elías, representante del grupo mexicano, resultó clave en la incorporación del central, ya que el propio Alanís explicó que el acuerdo se cerró gracias a que así lo decidieron "las personas de arriba" y a que ambas partes cedieron para "llegar a un arreglo".

"Costó sacrificio por ambas partes el llegar a un acuerdo, y como todo trato en la vida, y más en el fútbol, las cosas se dan cuando quieren las dos partes. Nos esforzamos y de ahí sale el compromiso. Europa es muy tranquila, y vengo a una ciudad muy bonita, yo ya he visto cómo me reciben y por comentarios positivos que me han llegado puedo ver la magnitud del club", señaló el defensa.

El jugador, que firmó por el Getafe a principio de verano y rescindió su contrato sin llegar a debutar con el club madrileño, comentó que la vida tiene esas "adversidades" y matizó que no está pensando "en lo sucedido, sino en lo que viene".

"Cuando superas esas adversidades y sabes sacarle el mayor provecho a eso, la recompensa es mayor que lo que tenías. Aquí tengo grandes retos y responsabilidades, pero ya las he afrontado con la selección y jugando en un grande como el Chivas. Las grandes responsabilidades llevan grandes recompensas", destacó.

Alanís valoró positivamente la "gran competencia" que hay en el equipo y matizó que en Getafe se le ofrecieron "cosas que no se dieron" y que por ello la solución para "sumar" es la que se dio en Oviedo, al mismo tiempo que destacó lo complicado que resulta conocer futbolistas mexicanos en Europa.

"Para volver con la selección sé que tengo que estar en buen ritmo y sumando, eso ayudará. Trabajaré para estar ahí y espero lograrlo pronto. Por las circunstancias no puedo trabajar aún con el grupo y es difícil poner fecha, pero trataré de ponerme a punto lo antes posible", concluyó el nuevo fichaje del Oviedo, que se entrenó al margen en las instalaciones de El Requexón.