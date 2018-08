Abierto EEUU rectifica código de vestimenta, criticado por sanción a Cornet

Nueva York, 29 ago (EFE).- La organización del Abierto de Estados Unidos rectificó este miércoles su código de vestimenta tras las críticas suscitadas por la sanción impuesta este martes a la francesa Alizé Cornet por cambiarse la camiseta en la pista.

"Lamentamos que se le notificara una violación del código a Cornet ayer. Hemos aclarado la política para asegurar que esto no vuelve a pasar. Afortunadamente, solo se le dio un aviso, sin una penalización o multa", explicó el 'US Open' en un comunicado.

"Todos los jugadores pueden cambiarse las camisetas mientras se sientan en la silla de jugadores" y eso no se considerará violación del código, según informó la organización, aunque las mujeres tienen derecho a solicitar un espacio privado para hacerlo.

"Las jugadoras, si lo eligen, pueden cambiarse sus camisetas en un lugar más privado cerca de la pista, si está disponible. No se les dará una pausa para ir al baño en estas circunstancias", añadió.

Cornet iba a disputar este martes el tercer set de su partido de primera ronda frente a la sueca Johanna Larsson cuando, a la vuelta de los diez minutos de descanso reglamentarios por las condiciones de calor, en los que se había cambiado de camiseta, se dio cuenta de que la llevaba al revés.

La número 31 del mundo se quitó la camiseta en la pista para colocársela adecuadamente -llevaba un sujetador deportivo debajo-, tras lo cual el árbitro inmediatamente la sancionó por violación del código de conducta referido a la vestimenta.

"No está bien, no puedes quitarte la camiseta así sin más", le dijo, ante los gestos de incredulidad de la tenista, para después añadir: "Simplemente no está bien, tengo que apercibirte".

Desde entonces se han sucedido las críticas al Abierto por esa política, tildada de "sexista", y muchos han apuntado que otros tenistas, hombres, se han quitado la camiseta en pista sin mayor consecuencia, especialmente en un día de calor como ese.

La Asociación Femenina de Tenis (WTA) también criticó la sanción a Cornet, la calificó como "injusta" y recalcó que "no se basó en una norma" de la organización porque ésta no tiene "ninguna norma contra una cambio de vestimenta en la pista".

"La WTA siempre ha sido y siempre será una pionera para las mujeres y el deporte femenino. Esta violación de código tuvo lugar bajo las normas del Grand Slam y nos complace ver que la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ha cambiado ahora esa política", señaló la asociación en un comunicado.

"Alizé no hizo nada mal", zanjó la WTA.