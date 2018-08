Valverde: "He tirado para Nairo"

(actualiza con más declaraciones de Valverde)

Alfacar , 28 ago .- El corredor español Alejandro Valverde (Movistar) dijo al final de la cuarta etapa de la Vuelta 2018 que, aunque estaba segundo en la general, en subida final de hoy a Alfacar ha "tirado para Nairo" Quintana, al que reconoce como líder de su equipo.

"Hemos estado atentos, he tirado para Nairo para que no se fueran mucho (los rivales) porque cuanto menos tiempo cojan mejor. Y luego al final yo tenía que estar a ir", comentó el corredor murciano

Valverde, duodécimo en la etapa, cayó a la cuarta plaza de la General, superado por el alemán Emanuel Buchaman (Bora-Hansgrohe) y el australiano Simon Yates (Mitchelton-Scott).

"Ha sido una subida muy, muy rápida, en la que hemos hecho todo lo que hemos podido. Cuando ha arrancado Yates había que estar atentos y no dejarle mucho hueco. He arrancado intentando llevar al grupo y cuando me han cogido, he decidido seguir tirando un poco por Nairo, para que no se le fuese mucho. Luego tenía que estar ahí", resumió la subida final.

Valverde, no obstante, avisó de que "queda muchísima carrera todavía" y se felicitó que el Movistar siga "estando plenamente metidos en la lucha" por la victoria final.