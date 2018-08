Las peñas del Rayo dicen que "es hora de que salga" del club Martín Presa

Madrid, 27 ago (EFE).- Las peñas del Rayo Vallecano, a través de la Plataforma ADRV, han mostrado su opinión tras el cierre del estadio de Vallecas y el aplazamiento del partido frente al Athletic Club de Bilbao y dicen que "es hora de que salga" del club su presidente, Raúl Martín Presa, y que "es el momento de que sepa que sus días se terminan en el palco".

La Comunidad de Madrid, propietaria del estadio de Vallecas, comunicó a LaLiga ayer su resolución de no celebrar ningún evento deportivo con asistencia de público desde el 1 de septiembre, por lo que el partido entre Rayo y Athletic Club de Bilbao, previsto para esa fecha, queda aplazado.

La decisión del cierre del estadio es para que la empresa encargada de las obras que se están llevando a cabo en el recinto desde el 4 de junio pueda terminar sus trabajos y se garantice la total seguridad de todos los espectadores.

El objetivo que se persigue es que el estadio no vuelva a abrir al público con desperfectos sin subsanar, suciedad en los aseos y asientos y ausencia de iluminación en ciertas partes del recinto, como ya ocurrió en la primera jornada de Liga frente al Sevilla.

Tras esta decisión de cierre del estadio y aplazamiento del partido, la ADRV ha emitido un comunicado para mostrar su opinión.

"Estamos contra la espada y la pared. Se nos cae el estadio encima y, entre todos, tenemos que ponerlo en pie. No se trata de otra oración en el desierto, esta es la de verdad. La culminación de un proceso de destrucción. Un ataque al corazón del Rayo y del barrio de Vallecas", dicen los peñistas.

Para los aficionados "es un lustro de avisos respondiendo con miradas para otro lado. Y entre medias la creencia de que nos van a tirar la casa. Un presidente incapaz, que ha aguantado lo habido y por haber, con tal de ser el primero que sepulte nuestra cancha. Y de llevarse una pasta por ello, claro. En pleno corazón de Vallecas, a tiro de piedra del centro, es el ojito derecho de especuladores inmobiliarios".

"Ya no es una afrenta de una parte cabezona del rayismo. No, qué va. Es un clamor a gritos por la seguridad de todos los que acuden al estadio. Resulta que el mismo espacio ahora clausurado fue abierto a 13.000 personas hace unos días. ¿Cómo es posible? ¿Qué mensaje se nos manda? ¿Que recemos al cielo porque no haya sucedido una tragedia?", preguntan los aficionados.

"De todas las cosas que Martín Presa ha hecho contra el Rayo, esta es la peor. Es hora de que salga. Es el momento de que sepa que sus días se terminan en el palco", concluye el comunicado.