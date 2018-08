Oettinger replica a Italia que bloquear el presupuesto UE "no es inteligente"

Bruselas, 28 ago (EFECOM).- El comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, respondió hoy a las amenazas del Gobierno italiano de reducir sus contribuciones económicas a la Unión Europea (UE) si no recibe ayuda para resolver la situación migratoria y dijo que esto "iría en contra de los ciudadanos" y "no es inteligente".

En una jornada organizada en Bruselas por la Asociación de la Prensa Internacional (API), el comisario alemán abordó los retos para el Marco Financiero Plurianual (MFF) a partir de 2020, como el agujero que dejará el 'brexit', y consideró que su "bloqueo" iría también en detrimento de los italianos.

Entre otros, Oettinger citó el desarrollo de las políticas de desempleo o de cohesión de las que se beneficia Italia como algunos de los programas que se verían afectados de cumplirse la amenaza lanzada por el vicepresidente del Gobierno italiano y líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi Di Maio.

"Bloquear las negociaciones del presupuesto no va en interés de los ciudadanos, no es algo correcto pero, sobre todo, no es inteligente", afirmó.

De materializarse una decisión así, agregó, "se perjudicaría a los Estados miembros, a la industria y al conjunto de la competitividad europea", añadió.

"El MFF no va en interés de la Comisión. Quizá sí en el de mi salario o el del siguiente comisario, pero sobre todo va en interés de los países, las regiones, la industria y los jóvenes", concluyó.

Oettinger advirtió además de que en el caso de no avanzar en las negociaciones del MFF se bloquearía el desarrollo "de los nuevos programas que buscan resolver nuevos problemas", y anunció el interés de la Comisión Europea (CE) en reforzar Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con 10.000 millones adicionales.

Preguntado por cómo abordará la negociación con Italia, Oettinger dijo no querer "especular" con el hecho de que Roma lleve a cabo ese bloqueo, dado que "esos anuncios no son base para un análisis" de las conversaciones sobre el presupuesto, aunque respondió a los "comentarios críticos" hacia la UE por parte del Gobierno del país.