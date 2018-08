Macron respeta dimisión de ministro de Ecología y cuenta con su ayuda

Copenhague, 28 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo hoy que "respeta" la dimisión de su ministro de Transición Ecológica y "número tres del Gobierno", Nicolas Hulot, aunque se mostró esperanzado en poder recurrir a su asesoramiento.

"La razón por la que lo elegí hace 15 meses es porque es un hombre libre y lo respeto. Pero espero que podamos seguir contando con su compromiso", dijo Macron en Copenhague en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen.

Macron, que no quiso entrar en detalles aludiendo a que no suele comentar asuntos internos cuando viaja al extranjero, negó que la salida de Hulot -quien no lo avisó previamente, ni a él ni al primer ministro, Edouard Philippe- implique que está en desacuerdo con la política medioambiental de su Gobierno.

"Creo que en 15 meses este Gobierno ha hecho más en este área que cualquier otro antes", afirmó Macron.

En una entrevista con la emisora de radio "France Inter", Hulot había dicho horas antes que estaba desencantado por su incapacidad personal, pero sobre todo de la sociedad en su conjunto, para cambiar "el modelo dominante" liberal que está destruyendo el medio ambiente.

Hulot insistió en que no quiere que su decisión de dejar el Ejecutivo, que tomó ayer tras una reunión sobre la caza presidida por el jefe del Estado, sirva para atacar al Gobierno porque tiene "una profunda admiración por Emmanuel Macron y por Edouard Philippe".

Por eso, al ser preguntado sobre si iba a continuar en la política, respondió: "No voy a hacer nada que pueda perjudicar al Gobierno de Emmanuel Macron".

Macrón comenzó hoy una visita de Estado a Dinamarca, invitado por la reina Margarita II, con el objetivo de estrechar la relación entre ambos países en áreas como educación, energía y clima.

En la agenda del presidente francés, que mañana continuará viaje a Finlandia, figuran también participar en un debate sobre el futuro de Europa en la Biblioteca Nacional, una cena de gala en el palacio real de Christiansborg y abrir un foro económico en la sede de la patronal danesa.