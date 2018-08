Levy exige a Torra que deje de "alentar el conflicto" y recupere convivencia

Barcelona, 28 ago (EFE).- La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el Parlament, Andrea Levy, ha exigido hoy al presidente catalán, Quim Torra, que deje de "alentar" el conflicto y trabaje "por recuperar la normalidad y la convivencia en Cataluña", además de que no se politice a los Mossos d'Esquadra.

En declaraciones a Telecinco, Levy ha admitido que la polémica sobre los lazos amarillos "no es agradable", porque "cualquier sociedad merece vivir en convivencia pacífica y que no se aliente un conflicto sentimental de esa manera", según un comunicado.

Por ello, ha exigido a Torra que trabaje "por recuperar la normalidad y la convivencia en Cataluña" y deje de alentar que se sigan produciendo situaciones "graves de conflicto en las calles", por lo que ha propuesto que se lance un mensaje desde la Generalitat de que se dejen de poner lazos amarillos.

Para Levy, dichos lazos simbolizan "lo contrario" a lo que debe ser Cataluña, una "tierra de convivencia en la que no se produzcan conflictos sentimentales alentados por la clase política independentista, que pretende imponer sus ideas con la colocación de lazos amarillos allá donde les plazca".

"Al independentismo ya solo le queda la agitación, tras darse de bruces con el muro de la realidad", ha aseverado Levy, que ha celebrado que la Cataluña hasta ahora "invisibilizada" por la Generalitat haya decidido "mostrarse y salir a la calle, y decir que no le representa el independentismo".

Respecto a la actuación de los Mossos d'Esquadra sobre las personas que retiran lazos, ha considerado que "los Mossos tienen que hacer su trabajo y actuar cuando lo consideren oportuno. Mal hacemos cuando politizamos a un cuerpo policial".

Por otro lado, Levy ha considerado que el hecho de que el Gobierno haya puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena es lo que debería haber hecho el Ejecutivo desde el principio.

"Ojalá no se hubiese producido el titubeo del señor Sánchez en este tema ni ese desamparo de los últimos días", ha lamentado Levy, que ha pedido a Sánchez que "en cuestiones de Estado, mire al PP y no a sus socios de investidura, los partidos independentistas, porque ahí no están las cuestiones de Estado".