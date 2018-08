Kwiatkowski:"No soy el más peligroso para la general"

Alfacar , 28 jul .- El polaco Michal Kwiatkowski (Sky), líder de la Vuelta, se mostró "contento por haber mantenido el maillot rojo" en la cima de Alfacar (Granada), pero no se considera "el más peligroso de la general".

"No soy el más peligroso de cara a la general: Quintana, Valverde, Bennet, Buchmann, ellos son los que tienen que poner presión si quieren ganar La Vuelta. Necesitan estos finales en alto para ganar tiempo. La situación de hoy ha sido perfecta para mí. Mi interés no era cazar la escapada, sino conservar una buena posición en la general a pesar de la última subida, conservar fuerzas y eso es lo que he hecho. Estoy contento", reconoció.

Kwiatkowski explicó la estrategia del Sky en la etapa, con una escapada que cosechó muchos minutos de ventaja, lo que no preocupó a la escuadra británica.

"Hemos intentado controlar la escapada pero nos convenía la ventaja que tenían. Pensábamos que otros equipos apretarían en la última subida, y así ha sido, con Lotto-Jumbo. Al principio de la carrera el ritmo era más relajado, pero la temperatura ha ido endureciendo la jornada. Cuando la escapada ha alcanzado los 10 minutos de ventaja y el termómetro marcaba 35º ha empezado a ser un reto".

El maillot rojo felicitó al Lotto-Jumbo por su trabajo en la subida final, pero lamentó "que no recolectaran resultados".

Ante la jornada del miércoles entre Granada y Roquetas de Mar, Kwiatkowski considera que podría disfrutar del día si los velocistas entran en acción.

"Si los sprinters sobreviven a las dificultades puede ser una oportunidad para ellos. Yo voy a intentar disfrutar y mantener el maillot".