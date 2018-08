Joselu: "Cuando el equipo va bien no se tiene que tocar el once"

Oviedo, 28 ago (EFE).- El delantero del Real Oviedo, Joselu, ha reconocido este martes que el hombre que ocupa su puesto en el once, Toché, "lo está haciendo muy bien" y ha advertido de lo difícil que es entrar en el equipo dado que "cuando va bien, no se tiene que tocar" y por eso "trabaja duro" para lograr un hueco.

"Tengo unas ganas locas de tener minutos, pero ojalá sigamos así de bien todo el año y cueste entrar. Tengo muchas ganas de aportar lo máximo de mí, de entrar poco a poco donde y cuando quiera el míster, pero ahora es difícil entrar porque el equipo está en una buena dinámica y jugando sensacional todos los partidos", comentó el onubense.

El futbolista destacó el potencial ofensivo del equipo explicando que en Segunda "pocas veces se van a ver cuatro goles fuera de casa", pero lamentó también que los azules sufrieran durante el partido ante el Córdoba después de encajar dos goles.

"Marcar cuatro tantos a domicilio y acabar el partido sufriendo es algo que no se puede dar. Si queremos estar arriba tenemos que mantener la portería a cero lo máximo posible, y eso no sólo se trabaja desde atrás, es responsabilidad de todo el equipo apretar y corregir los problemas para que no nos hagan goles", analizó.

Joselu espera hacer buenos números junto con el resto de jugadores ofensivos del equipo, y extendió esa "confianza y alcance" propia de los delanteros a los goleadores del pasado sábado.

"Somos pocos en número, pero a la vez muchos por posibilidades, somos un gran grupo e intentamos estar todos disponibles para aportar lo máximo. Ante el Córdoba tanto Saúl como Bárcenas hicieron dos goles cada uno y eso nos ayudó sin duda a conseguir los tres puntos", concluyó el delantero, que se siente en Oviedo como parte de una "familia".