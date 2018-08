Foulquier: "Vengo al Getafe a luchar y dar el máximo"

Getafe , 28 ago .- El lateral francés Dimitri Foulquier, último refuerzo del Getafe, declaró este martes que llega al equipo madrileño "a luchar y dar el máximo" esta temporada.

Foulquier, de 25 años, tiene experiencia en la Liga española tras su paso por el Granada entre 2013 y 2017, periodo en el que disputó un total de 98 partidos.

También ha jugado en el Rennes y el curso pasado, cedido por el Watford, en el Estrasburgo, disputó 19 partidos.

"Ha sido muy rápida la incorporación. Ellos querían que viniera y yo quería venir. ¿Para qué esperar?", dijo Foulquier, que dio su opinión sobre su nuevo equipo.

"He visto la temporada pasada y sé que es un equipo trabajador, con actitud y eso es lo más importante. Vengo a luchar y dar el máximo", confesó.

El futbolista francés ya ha podido conocer a sus compañeros y ejercitarse a las ordenes de José Bordalás.

"Me ha sorprendido para bien porque aquí todo el mundo me ha recibido bien. Estoy muy contento y me siento ya como si estuviera desde siempre aquí. Lo importante es tener actitud y buena mentalidad, es lo que quiere", confesó.

Foulquier competirá por un puesto en el lateral derecho del Getafe con el uruguayo Damián Suárez

"Donde mejor me siento es en el lateral derecho, pero aquí soy uno más y vengo a ayudar", concluyó.