El festival de Perpiñán elogia la labor de tres fotorreporteros españoles

París, 28 ago (EFE).- El festival internacional de fotoperiodismo de Perpiñan (sur de Francia), uno de los más prestigiosos en su ámbito, ha elogiado la labor de tres fotorreporteros españoles: Luis Tato, Catalina Martín-Chico y Miquel Dewever-Plana.

En la 30º edición del Festival "Visa pour l'image", que permanecerá abierta del 1 al 16 de septiembre, el manchego Luis Tato, de 30 años, expone fotografías sobre las elecciones en Kenia; la madrileña Martín-Chico, de 49, sobre las exguerrilleras de las FARC; y el franco-español Miquel Dewever-Plana, de 57, sobre las minas bolivianas de Potosí.

El fundador y director del Festival, Jean-Francois Leroy, en entrevista con Efe, ha tenido palabras de elogio para los tres fotógrafos: "Si están en nuestra exposición, es que los encuentro extraordinarios", aseguró.

De Luis Tato, que obtuvo el premio de la ciudad de Perpiñan Rémi Ochlik 2018 -recompensado con 8.000 euros-, Leroy destacó su cobertura de las manifestaciones que tuvieron lugar en Kenia después de que se conociera el resultado electoral tras la reelección de Uhuru Kenyatta frente al líder opositor Raila Odinga en 2017.

"Su trabajo me encantó; él (Tato) es un joven fotógrafo que trabaja de vez en cuando con la France Presse (AFP); le conocí en el New York Times, me gustó su trabajo; además, tiene un talento enorme", afirmó Leroy.

En cuanto a Carolina Martín-Chico -laureada en 2017 con el premio Canon de Mujer Fotoperiodista-, Leroy afirmó que da visibilidad a las mujeres de la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales tenían prohibido guardar a los hijos que tenían y ahora se afanan por recuperar a los niños que les arrancaron.

No es la primera exposición de Marttín-Chico en Perpiñán, a la que Leroy definió como una fotógrafa "talentosa y brillante, que trabaja mucho" y que presenta "la virtud" de contar de una manera impresionante el "reflejo de la historia".

Por último, el fundador del festival elogia a Miquel Dewever-Plana y su trabajo realizado en la ciudad boliviana de Potosí, un resultado "simplemente deslumbrante", afirma.

"Es un gran fotógrafo que me encanta desde hace mucho tiempo, ya es la segunda o tercera vez que expone en el festival", subrayó Leroy.

El Festival "Visa pour l'Image" celebra este año su treinta edición y ha organizado un total de 840 exposiciones de fotorreporterismo en las últimas tres décadas.

Según el director, la idea del certamen sigue vigente: descubrir fotógrafos olvidados, confirmar a los más talentosos del panorama internacional y permitir el surgimiento de nuevos fotógrafos.