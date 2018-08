Equo Fuenlabrada descarta acudir junto a Podemos en las municipales de 2019

Fuenlabrada, 28 ago (EFE).- La Asamblea de Equo en Fuenlabrada considera que "no se dan las condiciones previas" para una coalición con Podemos de cara a las elecciones municipales de 2019, por lo que ha descartado sumarse al acuerdo marco planteado al no haber coincidencia formación morada on ellos en el "proyecto ecologista".

Equo, que durante este mandato ha compartido espacio con Podemos e IU en la Corporación local en la candidatura de Ganar Fuenlabrada, ha señalado en un comunicado que, a pesar de ello, "van a trabajar para construir un espacio común con las fuerzas políticas y sociales con las que sí hay coincidencias programáticas".

La formación ecologista local, no obstante, subraya que sí hay "coincidencias programáticas y metodológicas sociales, ecologistas, ecofeministas y animalistas" con otras formaciones, pero que dichas coincidencias "en estos momentos las encuentran alejadas de la nueva dirección de Podemos Fuenlabrada".

Desde la dirección de Equo Madrid confían en que se pueda reconducir la situación en Fuenlabrada antes de los comicios. Según el coportavoz de Equo Madrid, Alejandro Sánchez, "existe un desencuentro entre las respectivas fuerzas en Fuenlabrada, se trata de un conflicto de carácter local y esperamos que se pueda encauzar en los próximos meses porque falta todavía mucho tiempo para las eleccciones.

"Hay una decisión a nivel regional y federal de concurrir en coalición que creemos que no se verá afectada", ha dicho Sánchez a Efe.

La Asamblea de Equo Fuenlabrada han insistido en que, tras debatir sobre la realidad política del municipio y los diferentes escenarios políticos de cara a próximas elecciones, pretenden trabajar "por un espacio ecopolítico sin fisuras, donde se respete la identidad de cada integrante".

"La asamblea cree que es el momento de que la 'Ecología Política' tenga un espacio propio en Fuenlabrada, de forma que dé voz a los colectivos y personas que viven en la ciudad que a día de hoy no se sienten representados con las propuestas ideológicas y metodológicas de otros partidos en el municipio", añaden en el comunicado.

Pese a ello, el grupo verde de la localidad no ha cerrado del todo la puerta y ha decidido, por el momento, "dar libertad" a los miembros de la formación ecologista para "seguir participando y trabajando hasta final de legislatura en Ganar Fuenlabrada".

La formación ecologista celebrará el próximo 2 de septiembre, a las seis de la tarde en el parque de la Solidaridad, una asamblea donde "se sentarán las bases del proceso que culminará en las elecciones de 2019 con una candidatura y un proyecto político y social que defienda decididamente las propuestas ecopolíticas".

"En Equo Fuenlabrada creemos que hay que atender a lo que se ha perdido en este camino, recuperar la confianza de quienes se alejaron y cuidar de aquellas personas con las que compartimos un mismo objetivo, la ecología política, para hacer de Fuenlabrada la ciudad que queremos entre todas", concluye el comunicado.