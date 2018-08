Empresas fronterizas de EEUU ven acuerdo comercial con "optimismo cauteloso"

Tucson (Arizona, EEUU), 28 ago (EFECOM).- Las asociaciones empresariales de la región fronteriza de Estados Unidos (EEUU) y México mostraron un "optimismo cauteloso" ante el nuevo acuerdo alcanzado ayer entre ambos países en su renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque quieren esperar a conocer los "detalles" y a que Canadá se sume.

Jon Barela, consejero delegado de la Alianza Borderplex, organización que promueve el desarrollo económico del área del sur de Nuevo México (EEUU), El Paso (Texas, EEUU) y Ciudad Juárez (México), dijo a Efe que un nuevo TLCAN es "esencial" para la competitividad económica, el dinamismo y el crecimiento económico de la región.

Sin embargo, dijo que hay que esperar a conocer más detalles sobre los términos exactos del acuerdo, aunque se mostró confiado en que finalmente la renegociación del tratado comercial se traduzca en un "TLCAN modernizado y fortalecido", para lo cual Canadá se debe sumar.

"Una ratificación exitosa de un nuevo TLCAN solidificará la región de Borderplex como el cuarto centro de manufacturación más grande de América del Norte", destacó el responsable de Alianza Borderplex sobre los más de cinco millones de empleos de esta región estadounidense, que dependen del comercio con México, un 25 % del total de la fuerza laboral.

James García, representante de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona (AZHCC), dijo a Efe que es "vital" la participación de Canadá en el acuerdo "a corto y largo plazo", pues este acuerdo en vigor desde 1994 entre México, Canadá y EEUU engloba más de 1 billón de dólares anuales de intercambio.

"Esperamos que éste sea un primer paso para poder traer de nuevo a la tabla de negociaciones a Canadá, no podemos tener un acuerdo completo si no se incluye a Canadá", dijo sobre unas negociaciones que permiten mantener partes del TLCAN con vida y no eliminarlo por completo, como se había temido tras las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

En su opinión, un nuevo tratado de libre comercio como el TLCAN es vital para la región transfronteriza y su economía, pues ambas regiones dependen la una de la otra.