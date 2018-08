El croata Rudez, del UCAM CB, dice tener "ambición y buenos años por delante"

Murcia, 28 ago (EFE).- El ala pívot internacional croata Damjan Rudez, veterano de 32 años y que tiene experiencia en España y en la NBA, ha asegurado hoy en su presentación como jugador del UCAM Club Baloncesto Murcia que tiene "ambición y buenos años por delante" y ha visto "hambre" en un equipo que competirá en la Liga Endesa y en la Liga de Campeones FIBA.

El de Zagreb, de 2,05 y que proviene del AS Mónaco, equipo con el que fue subcampeón de la Liga de Campeones FIBA en la que el UCAM CB consiguió la medalla de bronce, se ha incorporado este verano a la plantilla que dirige Javier Juárez y hoy ha demostrado tener las ideas más que claras.

"Estoy orgulloso de estar en la mejor competición de Europa y vengo para ayudar y a recuperar buenas sensaciones en la cancha, aportando experiencia, tiros, pases y todo ello siendo buen compañero", afirmó.

"Estoy preparado para ser líder de este equipo y ahora, con 32 años, aceptaré el rol de veterano estando cómodo dentro de un grupo con mucho carácter", ha manifestado.

Con respecto a su llegada no ha ocultado que está "muy feliz y orgulloso" de haber recalado en Murcia junto a su esposa.

"Me encuentro muy bien física y psicológicamente tras una temporada bastante complicada con inestabilidad, pues no es fácil estar en tres equipos y en dos continentes durante una misma temporada, pero de todas las situaciones se puede aprender y ahora me siento fenomenal y con energía positiva y ganas de empezar la temporada siendo parte de este proyecto", ha declarado Rudez, quien estuvo en el Tecnyconta Zaragoza durante cuatro años, entre 2012 y 2016.

En ese largo periodo promedió 10,7 puntos por partido con un 44% de acierto en triples en 75 partidos de Liga Endesa. Además, en su segunda temporada con los maños, participó en 16 partidos de la Eurocopa, con unos números similares: 10,4 puntos con un 51,9% en triples.

El croata ha acumulado también bagaje en la NBA estadounidense, formando parte de las plantillas de Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves y Orlando Magic.

"En España me encuentro como en casa", ha indicado el nuevo jugador del cuadro universitario, quien confía en ser importante.

"Seguro que tendré minutos, pero habrá que ganárselos trabajando duro, y trataré de aportar como titular o saliendo desde el banquillo. Quiero anotar canastas tras no jugar tanto durante los dos últimos años y tengo motivación personal para demostrar a todo el mundo y a mí mismo que puedo hacer un baloncesto fantástico. Tengo ambición y buenos años por delante", ha afirmado.

Preguntado por si se siente mejor como alero o como ala pívot ha respondido lo siguiente: "Es mi decimosexta temporada como profesional y he jugado el mismo tiempo como alero y como ala pívot. El triple siempre ha sido mi arma, aunque puedo hacer otras cosas en la cancha".