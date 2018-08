Casi 3.000 muertos por huracán María, según un estudio encargado por P.Rico

Washington, 28 ago (EFE).- Un estudio encargado por las autoridades de Puerto Rico hace casi un año y publicado hoy ha elevado a 2.975 personas el número de muertos entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 como consecuencia del huracán María.

"Los resultados de este estudio sugieren que, trágicamente, el huracán María produjo un mayor número de muertes en toda la isla. Ciertos grupos -aquellos en áreas de menores ingresos y los de mayor edad- encararon los mayores riesgos", explicó Carlos Santos-Burgoa, investigador principal del instituto Milken de Salud Pública de la Universidad de George Washington.

En los últimos meses varios estudios académicos, entre ellos uno de la Universidad de Harvard de mayo, que situó el saldo mortal en 4.645 fallecidos, han ido apuntando que la cifra ofrecida en primera instancia por las autoridades de la isla caribeña, de 64 muertos, no cuadraba con la magnitud de la tragedia.

El Gobierno de Puerto Rico dio un primer paso este mes para esclarecer el controvertido asunto al notificar en una carta al Congreso de EEUU otro informe, sobre la recuperación tras el paso del huracán, que incluía el número actualizado de 1.427 fallecidos.

El estudio difundido este martes, elaborado por la Universidad George Washington, en cooperación con la Universidad de Puerto Rico, recalca que el riesgo en el período analizado fue mayor (un 60 % por encima de lo esperado) para la gente que vivía en los municipios más pobres.

El informe agrega que "el riesgo elevado persistió más allá de febrero de 2018".

Como causa del bajo número de muertos reconocidos por las autoridades en un primer momento, el documento citó "la falta de comunicación, directrices bien establecidas y ausencia de formación entre los médicos sobre cómo certificar muertes en desastres naturales".

Estos datos solo son la primera parte del reporte, apuntó Lynn Goldman, directora de la escuela de Salud Pública de la Universidad George Washington.

"En la siguiente fase, nos gustaría profundizar más en ese número para entender entre todos las muertes que sucedieron. ¿Cuáles estuvieron relacionadas con el huracán María? ¿Cuáles no habrían ocurrido si no hubiese sido por la tormenta? No somos capaces de decir eso ahora", destacó Goldman.

Por tanto, María, que tocó tierra como huracán de categoría cuatro, habría dejado más muertos que el Katrina, que asoló Nueva Orleans en 2005 y ocasionó más de 1.880 fallecidos.

Más del 80 % de los hogares en la isla caribeña, además, estuvo sin acceso a la red eléctrica durante los últimos tres meses de 2017, y no se recuperó en su totalidad hasta bien avanzado 2018.

A pesar de la constante insistencia en que la cifra real de muertos fue muy superior a la estimada inicialmente, lo cierto es que tanto las autoridades en la isla como el Gobierno federal en Washington rebajaron de manera reiterada la intensidad de las consecuencias del devastador paso del huracán.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el 3 de octubre pasado en su visita a Puerto Rico que el paso del huracán María no era "una catástrofe real" como la del ciclón Katrina, al destacar el bajo número de víctimas mortales.

Aun así, el mandatario advirtió de que el presupuesto federal se verá "desfasado" como consecuencia de los graves daños y la necesidad de financiación para la reconstrucción de infraestructuras y servicios básicos.