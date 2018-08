Berriatúa cumple "sueño" con su película "hermosa" producida por Álex Iglesia

Toledo, 28 ago (EFE).- La película que esta noche ha preestrenado Zoe Berriatúa en un cigarral toledano, junto al río Tajo, no solo es "un sueño" para este director madrileño, sino que a juicio del productor, Álex de la Iglesia, es "hermosa" y "emocionante" y permite disfrutar de "encontrar buenos sentimientos".

En rueda de prensa antes del preestreno de la película 'En las estrellas', Berriatúa ha explicado que es una cinta "melancólica", una "elegía por esa muerte de la fantasía de los sueños" pero, al mismo tiempo, también es "un drama con tintes de comedia, fantasía y mezcla de géneros".

Este segundo largometraje de Zoe Berriatúa (Madrid, 1978) narra la relación con su padre, el cineasta Luciano Berriatúa, y por esto es "un sueño, una película onírica que yo he querido hacer durante muchos años" e incorpora muchas experiencias personales, pero no es autobiográfica, ha dejado claro.

Protagonizada por Luis Callejo y Jorge Andreu (el niño), 'En las estrellas' habla del cine, de la pérdida de los sueños, del amor y también de fantasía.

Álex de la Iglesia la ha producido y ha dado al director "absoluta libertad", ha reconocido Berriatúa, quien ha señalado: "él cree que es el productor que a él le gustaría tener, pero en realidad es el productor que todos querríamos tener. Porque te da absoluta libertad y esto no es una cosa habitual".

De la película Álex de la Iglesia ha dicho que es "preciosa y hermosa" y también "emocionante", y ha reconocido sentirse "muy orgulloso" de haberla producido porque es de esas películas en las que "uno disfruta de encontrar buenos sentimientos" y que también permiten disfrutar del cine.

Ha explicado que los directores y productores tienen "la obligación de arriesgar, de hacer cosas que nos pongan siempre en peligro, en el sentido de sorprender al público y a nosotros mismos".

"Es una película emocionante y emociona haberla producido", ha dicho Álex de la Iglesia que la ha producido junto a su mujer, Carolina Bang, y Kiko Martínez.

Zoe Berriatúa también ha señalado que es una película "que huye de las recetas" aunque hace homenajes a otras, lo que permite tener la sensación "de que esto no lo hemos visto antes".

"He pretendido que la película sea una excusa para tratar de tener todas esas imágenes oníricas, poéticas, más personales"", ha manifestado el director que ha dejado claro que sin unos productores "como los que he tenido" esa película "no existiría", porque le han dado la liberta de hacer un filme "caprichoso".

Parte del rodaje ha transcurrido en las ruinas de Segóbriga (Cuenca), un "lugar maravilloso", ha dicho el director, que ha sido "uno de los grandes caprichos" de 'En las estrellas' porque esta película fantástica no puede competir con el presupuesto de Los Vengadores o Spiderman pero si puede "convertir las limitaciones en ventajas".

Y de esta forma hicieron pasar las ruinas romanas de Segóbriga por "un falso decorado romano en ruina". O sea, dieron una "vuelta de tuerca interesante", ha puntualizado Álex de la Iglesia.

A preguntas de los periodistas sobre su opinión respecto a que la bajada del IVA al cine apenas ha repercutido en los espectadores, De la Iglesia ha reflexionado que "cualquier cosa que beneficie o de alguna manera construya nos parece bien, pero siempre hay mundos mejores".

Ha agregado que "las cosas podrían ser mucho mejores, pero también mucho peores" y ha reconocido que "efectivamente no han bajado como debería bajar".

"No seremos nosotros quienes nos quejemos cuando estamos estrenando una película y hay gente que no puede estrenar sus películas, hay gente que no puede rodarlas. Y desde nuestra posición de privilegio, de gente que trabaja en su profesión y que afortunadamente consigue salir a flote y hacer otras producciones de otras películas no seremos quien nos quejemos", ha reflexionado.

Álex de la Iglesia, por cierto, ha confesado que muchas veces ha tenido en la cabeza rodar una película ambientada en la ciudad de Toledo, e incluso ha escrito historias que se desarrollan en esta ciudad, que le "enloquece", ha apuntado.