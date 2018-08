Muguruza mantiene una "expectativa baja" y no da por garantizado el Abierto

Nueva York, 27 ago (EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruza pasó este lunes a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos de tenis pero, tras un tiempo sin jugar por lesión, dijo mantener la "expectativa baja" y no dar el torneo por "garantizado".

En rueda de prensa tras su victoria por 6-3 y 6-0 sobre la china Shuai Zhang, la duodécima mejor jugadora del mundo aseguró estar "contenta" de estar en Flushing Meadows y ejercitando la "humildad" debido a la lesión que la ha apartado de las pistas.

"Estoy jugando con gente que también juega bien después de llevar un tiempo sin jugar, (se trata de) intentar no pensar que tengo que ganar obligada o jugar increíble, esas cosas que se pasan por la cabeza, no pensar que lo voy a tener garantizado", explicó la profesional, que busca mantener la "expectativa baja".

"Las sensaciones después de Wimbledon eran de no poder jugar mi mejor tenis ni estar al cien por cien, hoy estoy contenta de haber ganado esa batalla y estar aquí en el Open", reconoció.

Muguruza intenta tener las expectativas bajas especialmente en Nueva York, puesto que "siempre" tiene "en mente" las rondas finales, si bien esa "forma de pensar no ha funcionado las veces anteriores, y no suele funcionar proyectarte tan lejos".

"Intento jugar el partido, intento ganar y ahora pensar en la siguiente rival", resumió Muguruza, que en ese momento no sabía que disputará el próximo encuentro contra la checa Karolina Muchova, quien se impuso hoy a la ucraniana Dayana Yastremska.

"No las conozco a ninguna de las dos, no sé qué pasa. Me estoy haciendo mayor, haré investigación para mi siguiente partido, pero no he jugado nunca con ellas", dijo la tenista con sentido del humor.

Respecto a Zhang, aseguró que la china es una jugadora "intensa" y ambas son "agresivas", por lo que fue un disputado partido, aunque se confesó "feliz de jugar, no solo de ganar" después del descanso que se ha tomado este verano para recuperarse de su lesión en el brazo.

Concedió que los dos últimos partidos que había jugado contra Zhang habían sido "muy duros", pero consideró que hoy fue "más inteligente" y jugó "mejor", teniendo también en cuenta las "circunstancias climatológicas".

Además del calor y la humedad, Muguruza dijo ser consciente del carácter bullicioso de la ciudad y reveló que pasa la mayor parte de su tiempo libre en el hotel, porque si sale fuera teme que la gente "camine sobre ella".