Kwiatkowski: "Hay que respetar el maillot rojo y lo voy a defender"

Alhaurín de la Torre , 27 jul .- El polaco Michal Kwiatkowski (Sky), líder de la Vuelta aseguró ante la jornada de montaña de este martes en la Sierra de La Alfaguara que "el maillot rojo merece un respeto" y tratará de defenderlo "si es posible, hasta Madrid".

"No sé cuánto tiempo podré aguantar el maillot rojo, pero lo que hay que plantearse en que este maillot merece un respeto y no se debe menospreciar. Voy a tratar de defenderlo, y su es posible, hasta Madrid", dijo el campeón del Mundo en Ponferrada 2014.

Ante el primer final en alto de la presente edición de la Vuelta en la sierra de Granada, Kwiatkowski reconoció que no sabe "nada" del ascenso, por lo que mirará el libro de ruta para conocer sus características.

"No sé nada de la subida de mañana, pero son el calor que hace ahora en esta zona de España hay que saber gestionar bien las fuerzas. Es difícil saber quien tendrá piernas para intentarlo, pero trataremos de correr con inteligencia para mantener el maillot"

Kwiatkowski, que aspira a ganar una de las carreras grandes por etapas, admitió estar trabajando para mejorar sus aptitudes como escalador, pero aún desconoce su nivel exacto, que aún no es comparable con el de rivales como el colombiano Nairo Quintana.

"No conozco que nivel puedo ofrecer, mañana tendremos una buena prueba. Estoy trabajando para mejorar, pero ahora no me puedo comparar a Quintana u otros líderes del pelotón".