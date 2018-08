Javier Hernanz: "Espero que se haga justicia y me den la medalla que me gané"

Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El piragüista Javier Hernanz espera que prosperen los recursos que la Federación Española de Piragüismo (RFEP) presentará ante la Internacional (ICF), y pueda recibir la medalla de bronce a la que cree tener derecho tras la disputa de la final del K1 5.000 de los Mundiales esprint de Montemor-o-Velho.

Después de que su embarcación recibiese el impacto del noruego Eivind Vold cuando Hernanz marchaba tercero en el grupo de cabeza y con opciones de conquistar la medalla de oro, el piragüista español vio como el bronce que de inicio le concedieron se lo arrebataron los jueces por un recurso.

"Espero que se haga justicia y se revierta la situación. Ya nadie me va a devolver lo que me gané compitiendo limpio, que era haber subido al podio delante de la gente que me animó 22 minutos de carrera y fue hasta Portugal a verme, pero al menos que me devuelvan la medalla y tenerla", aseguró a EFE.

Hernanz recordó la acción que le condicionó su carrera y como el piragüista noruego se saltó una boya que los jueces no vieron al no estar ese momento captado en la retransmisión.

"Siempre soy uno de los que más peleo porque el deporte sea trabajo, respeto y superación, y ayer los jueces no llevaron a cabo los valores adecuados. Espero que la situación se revierta y sean suficientemente profesionales para darse cuenta del error que cometieron", criticó.

"Estaba preparado física y mentalmente para ganar tras una larga preparación y con una estrategia de carrera muy definida para acabar en los 200 metros con unos parámetros de velocidad que podrían haber superado a Pimenta, pero no pude hacer el sprint porque el noruego me golpeó la pala y luego la embarcación por tres veces hasta que me dejó fuera. Me destrozó la regata en ese momento dejándome 30 metros atrás de la cabeza", explicó.

Pese a que la primera reclamación de la delegación española no fue estimada por los jueces, Juan José Román Mangas, presidente de la Federación Española de Piragüismo (RFEP), aseguró a EFE que van "a recurrir a la ICF y hasta donde sea", dispuestos "a llegar hasta el fondo" por la sexta medalla de España en los Mundiales que le fue arrebatada a Hernanz.