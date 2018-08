Expresidente de la AUF, candidato a liderar intervención, rechaza la oferta

Montevideo, 27 ago (EFE).- El expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), José Luis Corbo (2006-2008), rechazó este lunes por razones jurídicas y de "principios" la oferta para liderar la intervención al organismo local, anunciada el pasado 21 de agosto.

Corbo fue el último en llegar al hotel de Montevideo que albergó la reunión con Fátima González y Monserrat Jiménez, en representación de la Dirección Jurídica de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), y con el director de Federaciones Miembro para América de la FIFA, Jair Bertolini.

Los emisarios de la FIFA y de la Conmebol llegaron al país el pasado domingo y este lunes mantuvieron reuniones con otros candidatos a liderar la intervención, como el senador del conservador Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry; el exdelegado de Peñarol en la AUF, Fernando Goldie; y el expresidente de Nacional y actual miembro de la Comisión de Gobernanza de la FIFA, Eduardo Ache.

"No he aceptado la convocatoria que se me ha hecho. Pese al esfuerzo de los emisarios de la Conmebol y de la FIFA. Por razones de principios me negué", afirmó Corbo en rueda de prensa.

El abogado de profesión también adujo motivos jurídicos para negarse a formar parte de la comisión, ya que señaló que la intervención "ha sido instituida sobre la base de fundamentos que no son válidos o ciertos y que no se ajustan a la realidad".

"No se justifica que se haya invocado como fundamento que no hubo transparencia en lo que había sido el funcionamiento de la AUF a través de su Asamblea de Clubes para el proceso electoral", argumentó Corbo.

En ese sentido, se refirió a la imposibilidad de votar un nuevo presidente para la AUF luego de la renuncia a la Presidencia y a la reelección de Wilmar Valdez el pasado 31 de julio, así como la posterior inhabilitación por parte de la Conmebol de los otros dos candidatos, Eduardo Abulafia y Arturo Del Campo.

Concretamente, el pasado 21 de julio -cuando se comunicó en una carta la intervención hasta febrero de 2019- la FIFA argumentó que no hubo transparencia en el proceso electoral de la AUF.

"Ha habido una absoluta legitimidad en el funcionamiento de esa asamblea y, por lo tanto, no se merecía ser calificada como no transparente y que se permitiera esta intervención", agregó Corbo.

Según declaró el expresidente de la AUF, los emisarios internacionales coincidieron en la reunión en que "quizás" el procedimiento para disponer la intervención "no había sido el correcto".