Esposo de mujer agredida afirma que discusión se inició por quitar lazos

Barcelona, 27 ago (EFE).- Joaquín, esposo de la mujer que el sábado fue agredida por un hombre a las puertas del parque de la Ciudadela, ha reafirmado hoy que la discusión se inició porque el presunto agresor les recriminó que estuvieran quitando lazos y, posteriormente, que los tiraran al suelo.

El esposo, militante de Ciudadanos, ha explicado hoy a Efe que todavía no han podido formalizar la denuncia por la agresión ya que su mujer aún está "aturdida, mareada y no se encuentra bien" para acudir a comisaría, pero que esperan hacerlo tan pronto como se recupere. "Espero que entre mañana y pasado", ha dicho.

La mujer tuvo que acudir ayer de nuevo al Hospital del Mar para ser atendida porque no se encontraba bien tras sufrir lesiones en la nariz y la cara.

Preguntado sobre la afirmación del hombre de que la discusión no fue por motivos políticos, Joaquín ha afirmado: "fue por sacar los lazos, y eso es motivación política, y luego nos dijo que los tirábamos al suelo. Yo no tiro ningún lazo al suelo, ninguno, nunca tiro nada al suelo. Ya había lazos en el suelo porque antes alguien ya los había tirado. Yo no mancho la ciudad. Fue por los lazos".

"La recriminación fue por quitar los lazos y a continuación nos amenazó con llamar a la policía porque ensuciábamos el suelo", ha insistido el esposo, que también explicó el mismo sábado que el presunto agresor llamó "extranjera" a su mujer, de origen ruso pero nacionalizada española.

El hombre que presuntamente agredió e insultó tras la discusión sí ha formalizado hoy una denuncia por los hechos, según han informado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra.

La mujer y el hombre mantienen versiones contradictorias ya que mientras la primera y su marido aseguran que fue el hombre quien le propinó un puñetazo que la derribó al suelo y luego siguió golpeándola, el hombre afirma que respondió a una agresión previa y que no tuvo un móvil político, sino que había reprochado a la pareja, que iba con sus tres hijos, que tiraran los lazos al suelo ensuciando la vía pública.

Los Mossos d'Esquadra abrieron el sábado diligencias del suceso después de que unos agentes fueran requeridos para acudir al lugar por una pelea y allí identificaron y tomaron las primeras declaraciones a los protagonistas del suceso, a los que informaron de que deberían interponer denuncia.

Una vez reciba las dos denuncias, la policía autonómica, que no califica los hechos, verá si hay indicios para investigar algún posible delito al margen de las lesiones, y si no lo aprecia remitirá el atestado y las dos denuncias al juzgado, que será quien las instruirá y calificará.

Ciudadanos ha convocado para el próximo miércoles una concentración de rechazo a esta agresión bajo el lema "por la convivencia y contra la violencia".