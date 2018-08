España lidera los torneos europeos de formación en 2018 con cuatro medallas

Madrid, 27 ago (EFE).- Las selecciones españolas de baloncesto lideraron los torneos europeos de formación del 2018, con un total de cuatro medallas en los campeonatos continentales de las categorías sub 20, sub 18 y sub 16 masculinos y femeninos.

Las preseas fueron de oro en el Europeo sub 20 femenino de Hungría, de plata en el sub 18 femenino de Italia y en el sub 16 Masculino de Serbia y de bronce en el Europeo sub 16 Femenino de Lituania.

La selección española doblega en el listado en número de medallas a Croacia, que cerró el verano con un oro en sub 16 masculino y una plata en el sub 20 masculino y a Serbia, que venció en el Europeo sub 18 masculino y perdió la final del sub 20 femenino.

Por su parte, Francia conquistó un bronce en el sub 18 masculino, mientras que potencias clásicas como Lituania, Eslovenia o Rusia no han obtenido ninguna medalla el verano de formación 2018.