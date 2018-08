El equipo noruego admite que Vold se saltó la boya, según Federación española

Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El jefe del equipo noruego de piragüismo que participó en el Campeonato del Mundo de Portugal ha reconocido, en una conversación privada con los representantes españoles, que su palista Eivind Vold se saltó una boya, según la Federación Española de Piragüismo (RFEP), que cree que debería ser descalificado.

"Debe de ser descalificado por saltarse la última boya, irregularidad que el jefe del equipo nórdico ha admitido en una comunicación privada con el español", explicó en un comunicado la Federación, que remitirá esta semana un recurso de apelación a la ICF para reclamar el bronce de Javier Hernanz, que llegó cuarto.

La incidencia se produjo cuando los palistas que iban en cabeza de carrera encaraban la recta de llegada, cuando Vold se saltó la última boya del recorrido para entrar a meta en tercer lugar, por delante del representante español.

Uno de los jueces sancionó la infracción del noruego, que fue descalificado, y situó a Hernanz como medallista de bronce, recuerda la RFEP, aunque cuando el palista caminaba hacia el podio conoció que se revocaba la decisión anterior y se quedaba fuera del medallero.

Aunque la Federación presentó una reclamación ante el Comité de Competición dentro del tiempo establecido, le respondieron que el juez-árbitro no había visto la incidencia.

"Posteriormente -explica la nota- el equipo español intentó una última apelación, aunque los miembros del Comité ya se habían ido, y tras contactar con el presidente de la ICF éste les indicó remitir el recurso de apelación a la junta directiva de la Federación Internacional de Canoa, cuyo documento será enviado esta semana".

Hernanz espera que prosperen los recursos y pueda recibir la medalla de bronce a la que cree tener derecho tras la disputa de la final del K1 5.000 de los Mundiales esprint de Montemor-o-Velho.

"Espero que se haga justicia y se revierta la situación. Ya nadie me va a devolver lo que me gané compitiendo limpio, que era haber subido al podio delante de la gente que me animó 22 minutos de carrera y fue hasta Portugal a verme, pero al menos que me devuelvan la medalla y tenerla", aseguró a EFE.