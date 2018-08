Delgado asegura que se cumplirán los plazos en exhumación de restos de Franco

Madrid, 27 ago (EFE).- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado hoy que se cumplirán los plazos establecidos para la exhumación de los restos de Franco, en los que se abrirá la posibilidad de presentar alegaciones.

Delgado, en una entrevista en Radio Nacional, ha explicado que el Real Decreto para la exhumación establece un procedimiento que se iniciará a partir del viernes, cuando Justicia lo lleve al Consejo de Ministros para su autorización.

"Tendremos unos plazos y hay posibilidad de realizar alegaciones sobre distintas cuestiones, ha señalado la ministra en respuesta al anuncio de la familia Franco de recurrir para impedir esa exhumación.

Tras subrayar que el Gobierno quiere hacer bien las cosas "desde el primer momento hasta el final", porque es un actuación que "afecta a toda España", Delgado se ha referido a la posibilidad de que el PP recurra el Real Decreto y ha dicho que desconoce en qué se basaría.

De todos modos, y en relación a la opinión de los populares de que la exhumación no es urgente, Delgado ha dicho que no es lo que opina el Gobierno ni lo que consideró el Congreso en su momento cuando aprobó una proposición no de ley sin ningún voto en contra ni en 2011 la comisión de expertos.

"Y no es lo que opinan los organismos internacionales, que nos están requiriendo constantemente a España que tenemos una deuda pendiente con la historia y con el futuro", ha puntualizado.

Por otro lado, la ministra se ha referido a la creación de una comisión de expertos para recuperar la ley de Justicia Universal y ampliarla, que comenzará mañana mismo a trabajar, dentro de la voluntad del Gobierno de dar entrada a la sociedad civil en determinadas iniciativas legislativas.

Delgado ha explicado que la Justicia Universal no sirve solo para afrontar asuntos relacionados con los Derechos Humanos, sino también para la criminalidad organizada o para los crímenes contra la naturaleza.

En este sentido, se ha mostrado partidaria de la creación de un tribunal internacional que juzgase "los crímenes que afectan a la madre tierra".