La campaña a favor de otro referéndum sobre el "brexit" busca apoyo laborista

Londres, 27 ago (EFE).- La campaña "People's Vote" (el voto del pueblo), que pide un segundo referéndum acerca del "brexit" o salida británica de la Unión Europea (UE), busca el apoyo del liderazgo laborista para alcanzar su objetivo, revela hoy la cadena BBC.

Ese grupo quiere que diputados y activistas que respaldan otro plebiscito presenten una moción en la conferencia anual del Partido Laborista, que se celebrará en septiembre, para solicitar que la formación apoye oficialmente una nueva consulta.

La campaña, que ha sido muy activa en los últimos meses ante la incertidumbre sobre si habrá o no acuerdo del "brexit", puntualiza, no obstante, que no tiene intención de cambiar el liderazgo laborista, a cargo del izquierdista Jeremy Corbyn, añade la cadena.

"People's Vote" considera que la mejor manera de conseguir la convocatoria de otro referéndum es que el principal partido de la oposición lo apoye oficialmente, algo que no hace actualmente.

Según esa campaña, encuestas que ha realizado sugieren que votantes favorables al Laborismo parecen respaldar un plebiscito y la permanencia en la UE, por lo que esto podría ayudar a convencer a la formación a que respalde oficialmente una nueva consulta.

El grupo es favorable a ese plebiscito si el Parlamento decide finalmente no apoyar el acuerdo final negociado por Londres.

Actualmente, la posición del Laborismo es respetar el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016, en el que los británicos votaron a favor del "brexit", y no convocar uno nuevo, pero mantiene abiertas todas las opciones si no hay un acuerdo sobre la retirada del Reino Unido del bloque europeo.

"People's vote" cree poco probable la convocatoria de elecciones generales, por lo que busca que esta opción de un segundo referéndum sea debatida en la conferencia laborista, que se celebrará en Liverpool entre el 23 y el 26 de septiembre.

El documento interno de la campaña, al que hace referencia la BBC, deja claro que la petición de otra consulta no debe ser utilizada para perjudicar o dañar el liderazgo laborista.

Muchos de los políticos vinculados a esta campaña, añade la emisora, han sido críticos de Corbyn.

El Reino Unido y la UE negocian en la actualidad el "brexit", que se materializará en marzo de 2019, pero hay incertidumbre sobre si ambas partes podrán ponerse de acuerdo para octubre, que es la meta que se han fijado.

Ello debido sobre todo a los problemas relacionados con la frontera entre las dos Irlandas, pues el objetivo es que siga siendo invisible para no perjudicar el proceso de paz norirlandés.

El Gobierno divulgó la semana pasada documentos técnicos sobre los problemas que puede afrontar el país si no hay acuerdo, como un aumento de los pagos con tarjeta de crédito.

Londres propuso el mes pasado a la UE la creación de un área de libre comercio para bienes tras el "Brexit", lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera con Irlanda.

Sin embargo, la propuesta ha causado fricciones internas en el Gobierno de May al no ser bien recibida por el ala euroescéptica, lo que llevó el pasado julio a la dimisión de dos destacados ministros - Boris Johnson como titular de Exteriores y David Davis como ministro del "brexit"-.