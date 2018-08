Cabanas: "Presidir Asociación de Jugadores es una responsabilidad y un honor"

Benidorm , 27 ago .- Álvaro Cabanas, extremo del Balonmano Benidorm y nuevo presidente de la Asociación de Jugadores de Balonmano (AJBM), afirmó a Efe que dirigir el sindicato es una "responsabilidad y un honor", y que intentará velar siempre por los intereses de sus compañeros de profesión.

El jugador, de 28 años, toma el relevo de Iñaki Malumbres y tiene como principal reto "mejorar las condiciones de los compañeros que militan en la División de Honor", ya que reconoció que en los últimos años en la Asobal "las cosas están yendo bien y casi sin denuncias".

Cabanas admitió que acceder a la presidencia era algo que surgió de improviso y por petición del anterior presidente. "Me propuso la idea y me dijo que me veía capaz de hacerlo. Además, era importante que fuera un jugador en activo para poder tener un contacto cercano con los jugadores", destacó.

El extremo del Benidorm asumió que son tiempos "difíciles" para su gremio ya que la crisis económica ha dejado huella, pero indicó que le gustaría que los jugadores de División de Honor "pudieran dedicarse profesionalmente solo al balonmano".