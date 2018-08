Mas acusa a Ciudadanos de ser "los grandes fracturadores" en Cataluña

Barcelona, 27 ago (EFE).- El expresidente catalán Artur Mas ha acusado hoy a Ciudadanos de ser "los grandes fracturadores", porque "ya nacieron para eso", y se ha mostrado "escéptico" respecto al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que "la política española no está mentalmente preparada para hacer una oferta en positivo" a Cataluña.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, respecto a la agresión en Barcelona a una mujer que quitaba lazos amarillos, Mas ha negado que haya "fractura social" en Cataluña, aunque "es evidente que es una sociedad dividida respecto al tema del Estado catalán".

"Lo que hablan cada día de fractura son los que más trabajan por la fractura. Cuando escucho a Ciudadanos hablar de fractura social, siempre les veo como los grandes fracturadores, porque ya nacieron para eso, para fracturar. Nacieron para cargarse el modelo de inmersión en el sistema educativo catalán", ha afirmado.

Mas ha asegurado que tiene "la obligación de recordar que Cs es un elemento de fractura de la sociedad, porque en su ADN va eso", y ha considerado que a Cataluña "no le conviene que Inés Arrimadas sea presidenta, porque forma parte de una formación que no tiene interés real en que Cataluña tenga personalidad propia que desarrolle un proyecto propio de país, la ven como una provincia española".

Por otro lado, el expresident se ha mostrado "muy escéptico" respecto al Gobierno de Pedro Sánchez y el resto de partido: "Creo que la política española no está mentalmente preparada para hacer una oferta en positivo a la población catalana".

"Pero eso no quiere decir que no se tenga que estar a la expectativa. Es evidente que la actitud del Gobierno español actual no es la mismo que el anterior o incluso la del PSOE ahora en el Gobierno no es la del PSOE antes. Ahora bien, ¿de eso se puede sacar la conclusión de que de aquí a pocas semanas habrá alguna cosa muy positiva? Personalmente creo que no pasará", ha admitido.

Mas ha advertido no obstante de que al independentismo "le sobran razones, pero le faltan algunas fuerzas", que ha resumido en que se debe "ampliar el apoyo social" y sumar "alianzas internacionales"; del mismo modo que ha negado que haya habido "engaños o mentiras" del soberanismo, pero sí ha reconocido "errores de cálculo".