Valverde: "Ha sido una victoria espectacular"

Ardales , 26 ago .- El español Alejandro Valverde (Movistar), calificó de "espectacular" la victoria lograda este domingo en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España 2018, una llegada en alto en Caminito del Rey (de tercera categoría).

"Ha sido una victoria espectacular y estoy muy contento. He atacado de lejos, he acelerado mucho y he podido ganar. Sabíamos que yo estaba bien y se ha confirmado", dijo el murciano.

Valverde se mostró muy feliz por un triunfo con el que aseguró tiene "salvado ya el 80 por ciento de la Vuelta".

"De momento es la primera victoria y ya veremos. Con esto ya he salvado el 80 por ciento de la Vuelta para mí. Vamos a ver, pero ya llevo una", se felicitó el de Las Lumbreras.