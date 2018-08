El panameño Yoel Bárcenas responde con espectáculo a convocatoria selección

Madrid, 26 ago (EFE).- El panameño Yoel Bárcenas respondió a la convocatoria del seleccionador interino de su país, Gary Stempel, para el amistoso contra Venezuela con un auténtico espectáculo que le dio la primera victoria de la temporada en la Segunda división española (LaLiga 1/2/3).

Bárcenas fue el gran protagonista del triunfo del Oviedo en la segunda jornada de la competición doméstica en el nuevo estadio El Arcángel de Córdoba (2-3).

El panameño consiguió dos goles y dio otro. Completó una actuación estelar con un juego eléctrico y eficacia ante la portería rival.

Juan Antonio Anquela, técnico oviedista, ensalzó el encuentro del futbolista panameño, pero, como es habitual, se centró en valorar al colectivo.

"Es el camino, no hay más. No me sorprende. Tiene calidad para hacerlo. Es importante, pero es el colectivo", dijo el entrenador del conjunto asturiano, que suma cuatro puntos tras las dos primeras jornadas.

Bárcenas fue uno de los mundialistas convocados el pasado viernes por Stempel para el amistoso del próximo 11 de septiembre contra Venezuela.

Los entrenamientos comenzarán el próximo 3 de septiembre en el estadio nacional Rommel Fernández con los convocados que actúan en el torneo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El Oviedo podría perder a su jugador después del partido del próximo sábado en Cádiz para este amistoso. El conjunto asturiano recibirá el sábado 8 al Zaragoza y visitará al Lugo el 16.