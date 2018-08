Jaume Munar: "Estoy preparado para este nuevo reto en el US Open"

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- Jaume Munar compite, a partir de este lunes, por primera vez en el Abierto de EE.UU., asentado entre los cien primeros del mundo, con el objetivo de finalizar la temporada en ese grupo, y disputar el Masters Nueva Generación ATP, pero sobre todo se siente "preparado para el nuevo reto", del cuarto Grand Slam de la temporada.

Ganador esta sesión de dos títulos en el circuito challenger, Prostejov y Caltasinetta, y semifinalista en el ATP de Kitzbühel, Munar medirá sus armas contra Guillermo García-López en la primera ronda de Flushing Meadows, convencido de que se encuentra en una posición que se ha ganado a pulso.

"Todo se reduce al trabajo que he hecho con mi equipo y a mentalizarme de que podía estar aquí", ha señalado el jugador en declaraciones facilitadas por el equipo de prensa de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

"He trabajado duro dando el máximo y al final los resultados han acabado llegando y estoy muy orgulloso de haber llegado aquí. Pero el camino sigue. Haber llegado al 80 del mundo es un paso grande pero tengo que seguir creciendo. Estoy disfrutando de Nueva York y poder jugar mi primer Grand Slam sin pasar por la fase previa será un recuerdo que siempre tendré en la memoria".

"El partido de primera ronda contra Guillermo García López será un buen partido. Viviendo experiencias como esta es cuando realmente mejoras y estoy preparado para estar donde estoy", ha dicho Munar.

"Vengo jugando un buen tenis y será un partido más. Es verdad que no estoy muy acostumbrado a jugar a cinco sets pero cuantos más partidos de estos juegues más iré creciendo como jugador, que es lo más importante para mi a día de hoy", ha comentado.

"Conozco muy bien a Guille de hace años del circuito. Será un partido complicado, pero un partido bonito, ya que juego contra otro español. En mi primer US Open cualquier partido aquí supone una motivación enorme y tendré que dar mi máximo. Pero estoy preparado para ello", ha añadido.

"Entrar en el top 100 era uno de mis objetivos, pero ahora quiero ganar los puntos que me faltan para saber que cierro el año en ese top 100, un objetivo que está relativamente cerca pero se tiene que confirmar", ha dicho Munar con ilusión.

"El otro objetivo que tenemos ahora es poder jugar el ATP Next Gen Finals en Milán, porque por lo que se ha dado en los últimos meses me he puesto muy cerca. De hecho, ahora estaría clasificado por lo cual este es otro objetivo marcado para la temporada", ha finalizado.