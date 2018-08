Hamilton: "Vettel me pasó en la recta como si no estuviera"

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, reconoció tras quedar segundo en el Gran Premio de Bélgica que el ganador, el alemán Sebastian Vettel, le pasó "como si no estuviera".

"Enhorabuena a Sebastian, hemos hecho todo lo que hemos podido, no lo hemos hecho tan mal al final, pero me pasó en la recta como si no estuviera. Hemos empujado para ver si lo alcanzábamos pero no ha podido ser", manifestó el piloto británico.

Hamilton explicó que, aunque intentó pasarle tras la retirada del coche de seguridad, la velocidad del Ferrari era superior y Vettel le habría devuelto el adelantamiento.

"A lo mejor le hubiera pasado, pero me habría quitado las pegatinas en la recta. Tienen algo distinto en el coche. Hay que seguir trabajando", comentó el cuatro veces campeón mundial, que busca su quinto entorchado y cuenta con 17 puntos de ventaja en la clasificación de pilotos.