Garrote: "La guinda al pastel que quedaba esta temporada"

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El piragüista español Carlos Garrote, que se ha proclamado campeón mundial de K2 200 metros, aseguró que esta medalla de oro es "la guinda al pastel que quedaba esta temporada".

"Ha sido un año espectacular. Aquí venimos con las expectativas altas tras ser campeones de Europa y la presión se notaba un poco pero hemos convivido con ella. No puedo estar más feliz, la verdad", comentó el zamorano, que también se proclamó campeón europeo en Belgrado.

"Sabía que me jugaba bastante, yo creo que lo tenía que hacer más que nada por toda la gente que ha estado apoyándome todos los días y sobretodo por los malos momentos que hemos pasado mi entrenador y yo", indicó Garrote, quien insistió en que "esto ha sido la recompensa a todo un año fantástico".

Agradeció el apoyo de todo el mundo que acudió a verle y que le animó constantemente: "Lo han dado todo, yo por el medio escuchaba una tromba, unos gritos. Ellos saben perfectamente que van conmigo encima de la piragua, son parte del equipo".

Garrote advirtió que "ahora hay que ir año a año" y que el próximo "será muy importante". "Sabemos que el objetivo principal va a ser el K1 pero nunca hay que cerrar las puertas a nada y hay que entrenar tranquilos".

"Este año ha sido fantástico, la verdad es que no me lo creo, lo que he conseguido es muy grande y el año que viene hay que ir paso a paso como este año y muy centrados en lo nuestro. La verdad es que tenemos unos palistas en el equipo, tanto como el K4 que hay, luego los canoas, las chicas, el K2 1000, Roi en el K1.... ha subido el nivel un montón", dijo.

"Estamos muy contentos con todo lo que estamos haciendo y España lo tiene que aprovechar. Somos un equipazo, vamos todos a una. Lo principal es creer que se puede y se va a conseguir todo", aseveró.

Saúl Craviotto, que junto a Cristian Toro, Rodrigo Germade y Marcus Cooper logró la plata en K4 500, admitió que tras acabar la carrera se sentía "un poquito cabreado", pero que mañana lo verá "de otra manera".

"Al final somos subcampeones del mundo, hemos hecho nuestra carrera, salido al ritmo que queríamos salir, y el ritmo medio también. Nos han ganado. Ya está. No pasa nada. Al final donde hay que ganar es en el objetivo principal que es en los Juegos y, bueno, esto también echa combustible a la carrera".

Germade también consideró que habían sido "fieles" a su estrategia. "Es en lo que llevamos trabajando meses. Todavía quedan muchas cosas que trabajar en cuanto a técnica, palada y táctica de carrera. Ellos nos analizan mucho, han sido más inteligentes; tácticamente y al final se han llevado el gato al agua", explicó.

"Personalmente creo que hemos hecho una muy buena regata, hemos sido fieles a nuestra estrategia, lo que habíamos hablado. Hemos salido fuertes al principio, llevado un buen ritmo medio y con mucha fuerza al final. Simplemente los alemanes han sido superiores en el ritmo medio y en el cambio del ritmo medio al esprint final. Han conseguido llegar a meta antes que nosotros, lo único que para mí hace eso es que el año que viene entrenemos más y mejor todavía", comentó Cooper.

Mientras Toro dijo que hace dos meses en los Europeos ganaron a los alemanes y esta vez la victoria fue para sus rivales. "Esperemos que esta disputa se mantenga en el tiempo lo máximo posible porque eso denota un alto rendimiento por parte de nuestra embarcación pero ahora no es momento de pensar tan allá".

"Es momento de analizar los pros y los contras de la actuación de hoy y corregir los errores para estar por delante la próxima vez. Quizás desde fuera no se aprecia el cansancio con el que llegamos a meta. Las caras eran más de cansancio que desilusión, al menos por mi parte. Tenemos la sensación de que hemos hecho una carrera muy buena y esta vez ellos fueron superiores y hay que encajarlo así", comentó.