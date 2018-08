Fernando Alarza, baja de última hora en Montreal por bronquitis

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El español Fernando Alarza, flamante subcampeón de Europa y quinto en el Mundial de triatlón, causa baja a última hora, debido a una bronquitis, en la séptima prueba del campeonato, que se disputa este domingo en la localidad canadiense de Montreal.

Así lo anunció el triatleta talaverano -medallista de bronce en el Mundial de 2016- en las redes sociales. "Hoy he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de mi carrera deportiva. No podré estar en el pontón de salida de la Serie Mundial de Montreal. Una bronquitis me ha dejado KO", explicó Alarza en su cuenta de twitter.

El español Mario Mola -que apunta a un tercer título seguido- intentará reforzar su liderato este domingo en Montreal. El mallorquín encabeza el campeonato con 4.850 puntos, 1.040 más que el francés Vincent Luis; y con 1.605 sobre el australiano Jacob Birthwhistle, tercero en la general.