Carlos Formento: "Nano ganó a Mira, pero España es un país de sinvergüenzas"

Las Palmas de Gran Canaria, 26 ago (EFE).- El preparador Carlos Formento ha expresado su disconformidad con el veredicto (derrota a los puntos) del combate que este sábado disputó su pupilo Nano Santana en Málaga ante Baldo Mira, cree que su boxeador fue el vencedor y ha asegurado que España es "un país de sinvergüenzas".

En un vídeo que ha hecho llegar a la Agencia Efe el propio Formento, el entrenador grancanario del púgil isleño ha reconocido que había esperado para expresarse hasta ver el combate (del peso gallo) grabado en vídeo.

"Ha sido un enfrentamiento fuerte y una bonita pelea, en la que hemos dado la cara. Me he esperado para hablar hasta ver las imágenes, porque no quería precipitarme, sobre todo por el respeto a los deportistas, y gracias a Dios puedo decir que hemos ganado y por eso puedo defender a mi boxeador", ha señalado.

Formento estaba indignado porque los jueces hubiesen dado por vencedor al malagueño Baldo, 'El Flaco', Mira, ante el 'Gallito' Santana.

"España es un país de sinvergüenzas, y podemos decirlo con sinceridad, como para que encima se hagan estas cosas en el deporte, que no ayudan ni benefician a nadie. El combate por parte de los dos púgiles ha sido espectacular, y el equipo de Baldo Mira no tiene nada que ver con esta decisión arbitral injusta", ha comentado.

El preparador y máximo responsable del Team Formento se quejaba amargamente de que su pupilo fuese dado por perdedor.

"No se pueden permitir estas cosas. Quiero que nuestro boxeo sea limpio, pero no solo en el tema de sustancias prohibidas, sino también en este tipo de asuntos. Los boxeadores deben salir a competir en otras comunidades y deben ser respetados, porque salen a jugarse el físico", ha señalado.

Formento ha concluido indicando que varios medios informativos le habían solicitado el vídeo del enfrentamiento, y que iba a darlo a conocer para que pudiesen juzgar.

"Nos merecemos un poco de respeto, porque jode muchísimo que ocurran estas cosas cuando te lo 'curras' tanto. Espero que esto no pase más", ha concluido.