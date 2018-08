Sergio Moreno: "Este día no lo voy a olvidar, he disfrutado como un niño"

Madrid, 25 ago (EFE).- El canterano Sergio Moreno, que debutó con el primer equipo del Rayo Vallecano frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, declaró que este día "no se va a olvidar" porque ha disfrutado "como un niño" en sus primeros minutos en la máxima categoría.

El Atlético de Madrid venció con un solitario gol del internacional francés Antoine Griezmann a los 63 minutos a un Rayo Vallecano que acabó volcado en el área del equipo madrileño y tuvo ocasiones para marcar.

"He disfrutado como un niño pequeño y este día no lo voy a olvidar. En estos momentos pienso en todos los que me han apoyado, sobre todo en la familia, y ahora entreno todos los días para quedarme y poder aportar", dijo el joven futbolista, de 19 años, que salió en sustitución de Álvaro García en el minuto 77.

"Míchel me ha dicho: "niño, haz muchos desmarques que vas a marcar el gol del empate", desveló Moreno, que se marcha a casa con una idea muy clara de su equipo.

"Hemos trabajado muy bien y hemos dado la cara contra un gran rival, pero es una pena no haber conseguido otro resultado. Me voy a mi casa pensando que tenemos un gran equipo", apuntó.