Sainz: "En la clasificación me he encontrado un coche distinto"

Redacción deportes, 25 ago (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (Renault), eliminado en la primera sesión clasificatoria del Gran Premio de Bélgica con el decimosexto mejor tiempo, explicó que en la clasificación tuvo la sensación de tener "un coche distinto" al del resto del fin de semana.

"Me ha sorprendido mucho, creía que éramos el décimo, undécimo coche, pero ha sido llegar a la clasificación y me he encontrado un coche que no era el del fin de semana. Tenemos que analizar el porqué y aprender, ahora no entiendo por qué", explicó Sainz tras la eliminación.

El piloto madrileño relató que su coche "se movía mucho de atrás" y no tenía agarre en el eje trasero. "En un circuito como Spa, si no hay confianza y agarre, es imposible", agregó.

Sainz pronosticó que, en estas condiciones, la carrera será "una prueba dura", y reiteró que no comprende lo que ha ocurrido de los entrenamientos del viernes, cuando estuvo entre los diez mejores, a hoy.

"Hasta ahora el fin de semana iba bien, estaba contento con el coche, con cómo se comportaba el motor, la velocidad en recta... Ha sido llegar la Q1 y desde la primera curva el coche no iba como todo el fin de semana", comentó.

"He tenido fe en que se iba a arreglar con el segundo set de neumáticos, pero he vuelto a intentarlo y no lo he conseguido. Mañana si tenemos el ritmo del resto del fin de semana deberíamos poder remontar", finalizó.