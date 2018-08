Pedro López: "Este equipo es inigualable"

Madrid, 25 ago (EFE).- Pedro López es el técnico que dirigió a la selección española femenina de fútbol de categoría sub-20 hacia la histórica consecución de la medalla de plata en el Mundial de Francia. Las jugadoras, según apuntó en una entrevista a EFE, lo hicieron "absolutamente todo para ganar", pero Japón impuso su poderoso colectivo.

A las internacionales españoles les quedan, por tanto, el aprendizaje y una gesta inédita.

"Lo que más vale es la experiencia que han tenido. Más aún, si hacemos un recuento de todos los años que llevan atrás, tienen medallas de plata y de oro en Europeos. Si sumas todas las medallas, éste es un equipo inigualable. Independientemente de un partido, porque a veces el resultado es injusto, está la historia en categorías inferiores de este equipo", remarcó el palentino.

- Pregunta (P): ¿Qué les dice a 21 jugadoras que están llorando por perder una final?

- P: ¿Cuánto han crecido en las últimas semanas?

- R: El equipo ha hecho frente a situaciones muy difíciles. A rivales que eran campeones de sus confederaciones y a situaciones límite a nivel físico y mental, a lesiones y a sanciones.

Jugamos la final sin tres jugadoras importantes (Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Lucía García) y, aún así, han dominado un tiempo ante Japón. Les ganamos en la fase de grupos y, bajo mi punto de vista, en la final se juega mejor pero el deporte es así. Lo que tienen que valorar es lo que son, lo que han aprendido y la experiencia que va a quedar para toda la vida.

- P: ¿El equipo acusó las bajas?

- R: Durante el primer tiempo estoy convencido de que nadie en España las echó de menos. Tampoco puedes pensar en las que te faltan sino en las que están. Y las que están lo hicieron de cine, dominaron a Japón como nadie, tuvieron la posesión y crearon más ocasiones. Con 2-0 o 3-0 los planteamientos cambian mucho y el rival no va a asumir ningún riesgo.

Las que estuvieron hicieron un grandísimo partido y pudieron hacer a todas, a las 21, campeonas del mundo.

- P: Del Mundial de 2016 (España cayó en cuartos de final ante Corea del Norte) usted tenía una espinita. ¿Tiene una segunda?

- R: No, no. Esa espina me la he podido quitar, por suerte. Me la han podido quitar ellas. Estamos muy satisfechos de este torneo, muy orgullosos. Creo que es una semilla para el resto de selecciones que vendrán detrás.

- P: Cuelga una medalla de plata de su cuello. ¿Qué significa para usted, profesional y personalmente?

- R: No he pensado en mí, sinceramente. He pensado en las jugadoras, en cómo pasar el mal trago del partido de ayer. Para mí un subcampeonato del mundo, porque anteriormente hemos ganado Campeonatos de Europa sub-17 y sub-19, es un premio a mi trabajo. No me va a cambiar porque soy una persona humilde.

- P: España está más cerca de ser campeona del mundo. ¿Ése debe ser el objetivo?

- R: Lo dije antes del campeonato, sí podemos ser campeones del mundo. Pero se tienen que dar muchas circunstancias. Habéis visto sanciones, lesiones, decisiones arbitrales, planteamientos de los rivales, que te lo hacen complicado. Aún así, creo que este torneo podría haber sido nuestro. A lo mejor en el próximo viene de cara. ¿Por qué no?

- P: ¿Qué margen queda de mejora?

- R: Teníamos un equipo muy joven en el equipo titular de ayer. Algunas tienen ahora un Mundial sub-17 en noviembre. Tienen mucho por crecer. Yo he vivido, por suerte, la evolución de muchas jugadoras que ahora están en la absoluta y estas jugadoras no tienen nada que envidiar. Vamos a tener un futuro muy bonito.