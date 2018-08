Pascual: "Jugar contra el Granollers es siempre complicado para nosotros"

Barcelona, 25 ago (EFE).- El entrenador del Barcelona Lassa, Xavi Pascual, no oculta la dificultad de la final de la Copa de Cataluña que este domingo disputará su equipo en la pista del Fraikin Granollers.

"Para nosotros jugar contra el Granollers es siempre complicado. La pasada temporada nos ganaron en el Palau y, cada vez, que jugamos contra ellos es más difícil superarles", manifestó en la previa del partido.

Máxime, cuando el técnico del conjunto azulgrana reconoce que a su equipo todavía le faltan días de rodaje: "Aun estamos lejos de donde tenemos que estar. Solo llevamos tres semanas de entrenamientos. Habrá que ver como respondemos ahora que empezamos con encuentros ya de nivel competitivo".

El Fraikin Granollers ha ganado todos sus partidos de pretemporada y para Pascual eso es una advertencia, ya que espera del rival "que pelee durante todo el encuentro, que siempre esté metido en él y que sea duros en defensa". Además, cree que los nuevos fichajes "le han hecho dar un paso más adelante".

Haber ganado todas las finales anteriores ante el Granollers coloca al Barcelona como favorito, pero su entrenador no da importancia a este hecho.

"¿Hay algún partido en el que el Barcelona no tenga la obligación de ganar?. Estamos en un club extraordinario y sabemos lo que supone y la presión que conlleva. Yo no he visto un partido en el que el Barcelona no salga como favorito; es algo con lo que tenemos que convivir", comentó.