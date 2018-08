Objetivo del Granada y el Lugo, primera victoria de la temporada

Granada, 25 ago (EFE).- El Granada y el Lugo se enfrentan este domingo en el estadio Nuevo Los Cármenes con el objetivo de alcanzar su primera victoria de la temporada en LaLiga 1/2/3 después de que los andaluces iniciaran el campeonato con empate en Elche (0-0) y los gallegos con una derrota como local ante el Málaga (1-2).

El equipo que dirige Diego Martínez afronta el encuentro con más efectivos que en la primera jornada, ya que recupera al central José Antonio Martínez, que estaba lesionado, y han llegado dos incorporaciones: el medio Fede San Emeterio y el delantero Alejandro Pozo.

No obstante, no se prevé que ninguno de los tres aparezca en un once titular que será muy similar al que en la primera jornada empató en el estadio Martínez Valero, donde el Granada se mostró firme en el aspecto defensivo pero con necesidad de mejora en el ofensivo.

El lateral Víctor Díaz volverá a jugar como central, mientras que el delantero Rodri Ríos es el que tendría más opciones de llegar a la titularidad, bien por el colombiano Adrián Ramos o bien porque el técnico decida salir de inicio con dos delanteros.

El medio Alberto Martín y el extremo Álvaro Vadillo han estado con problemas físicos durante la semana, aunque ambos se ha recuperado y están disponibles para el técnico.

El meta Aarón Escandell y el medio Fran Rico, ambos lesionados, son los dos jugadores que no pueden participar en el estreno como local del Granada esta campaña en partido oficial.

Se prevé un buen ambiente en el Nuevo Los Cármenes para el primero de los dos partidos consecutivos como local del Granada, ya que el próximo domingo recibirá al Atlético Osasuna.

El CD Lugo intentará sacarse en Granada este domingo la espina de la primera jornada ante el Málaga (1-2), que le dio la vuelta al marcador entre el minuto 86 y el 89 y dejó a los rojiblancos anímicamente tocados.

El técnico del conjunto lucense, Javi López, ha tratado de levantar el ánimo de sus jugadores después del traspié con el equipo malagueño y ha podido afrontar el partido de Granada con todos sus efectivos.

Fuera de la lista se han quedado el camerunés Dongou, el portugués Miguel Vieira, el noigeriano Ramón Azeez, los laterales Luis Ruiz y Eduard Campabadal, y los centrocampistas Guille Donoso y Carlos Calderón.

El entrenador rojiblanco podría optar por repetir en el Nuevo Los Cármenes el once que cayó ante el Málaga.

- Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva; Quini, Víctor Díaz, Germán, Alex Martínez; Nico Aguirrre, Montoro; Antonio Puertas, Fede Vico, Vadillo; y Adrián Ramos.

Lugo: Juan Carlos; Leuko, Bernardo, José Carlos, Kravets; Iriome, Seoane, Pita, Juan Muñiz; Cristian Herrera y Jona.

Árbitro: Aitor Gorostegui Fernández-Ortega (Comité Vasco).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 20.30.