Lopetegui mantiene la duda en portería y manda a Luca al Castilla

Madrid, 25 ago (EFE).- Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, no desveló si Montilivi será el escenario del cambio en la titularidad en portería con Keylor Navas cediendo el testigo a Thibaut Courtois, y a la espera de la salida cedido de Lunin, confirmó que Luca Zidane jugará con el Castilla.

"No voy a decir quien juega hasta mañana. Ya lo tenemos decidido", aseguró sin dar pistas en rueda de prensa antes de admitir que no hay una estrategia marcada para toda la temporada con Keylor y Courtois. "No tenemos definido lo que va a pasar".

"Tenemos muy buenos porteros, soluciones, alguno ha llegado un poco más tarde pero va cogiendo el sitio y el ritmo. Nos toca decidir y cualquier decisión será buena. Luego llegará la Champions con partidos miércoles-domingo y habrá otro tipo de soluciones, pero de momento solo pensamos en Girona".

Su experiencia como portero será importante para manejar la situación. "Es un puesto peculiar y bonito. La decisión que tomemos mañana o en cualquier partido, la gestionaremos como sintamos con el que juega y el que no. Es un apartado en el que estoy tranquilo porque cualquier decisión que tomemos va a ser buena para el equipo".

El técnico madridista confirmó que Luca Zidane, que no entrenó este sábado con el primer equipo, formará parte del equipo filial esta temporada. "Luca lo más seguro es que esté con el Castilla y que tenga la oportunidad de jugar cada domingo con ellos".