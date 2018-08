Líder opositor de Zimbabue rechaza veredicto de victoria de Mnangagwa

Harare, 25 ago (EFE).- El líder de la oposición de Zimbabue, Nelson Chamisa, aseguró hoy que no acepta el veredicto del Tribunal Supremo que avala la investidura del presidente Emmerson Mnangagwa y aseguró que una de las vías que tomarán será manifestarse.

"Queremos respetar la justicia porque yo soy un trabajador de la justicia y es mi responsabilidad respetar la decisión de la corte", dijo Chamisa hoy, en una rueda de prensa en la capital, aunque puntualizó que "de forma respetuosa" está en "desacuerdo" y "rechaza el veredicto".

Chamisa insistió en que consiguieron más votos que el actual presidente, pero que se manipularon los resultados para darle la victoria a Mngangagwa.

Además, el opositor especificó que tienen "todo el derecho a manifestarse" en contra de la decisión del Tribunal Constitucional de validar la victoria de Mnangagwa en las urnas, y que será "una de las vías a tomar" de forma política.

"La decisión del Tribunal Constitucional no es la decisión de la gente y la investidura de Mnangagwa no va a resolver la crisis de legitimidad de Zimbabue", aseveró ante los periodistas.

Ayer, el Alto Tribunal concluyó, en una sentencia definitiva, desestimar, por falta de pruebas, las acusaciones de fraude que llevaron a la oposición a apelar los resultados y validar el recuento de la Comisión Electoral (ZEC), que daban a Mnangagwa un 50,6 % de los votos mientras que a Chamisa, el 44,3 %.

Los seguidores del MDC defendían que Chamisa era el auténtico ganador de las elecciones del pasado 30 de julio y que el oficialismo había manipulado los resultados, por lo que apelaron al Tribunal Constitucional hace dos semanas.

La emisión del veredicto del Constitucional no ha disipado los temores de que se desencadenen nuevos incidentes, como los vividos el 1 de agosto cuando hasta seis personas murieron en los enfrentamientos con la Policía y Ejército de una manifestación de la oposición en Harare.

En su primer mensaje tras conocerse el dictamen, Mnangagwa, que está previsto que jure cargo este domingo, llamó ayer con énfasis a la "paz" y a la "unidad" y aseguró que sus puertas están abiertas para Chamisa.

El partido de Chamisa, el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), también llamó a la "paz" ayer en un comunicado, pero pidió que se proteja el derecho de la gente a la libertad de expresión soberana.

Mnangagwa jurará el cargo mañana, según ha confirmado hoy a la televisión ZBC donde ha explicado que el presidente, según la Constitución, tiene que ser investido 48 horas después del veredicto del Constitucional.

Chamisa dijo que no asistirá a la ceremonia ya que, explicó: "no me pueden invitar a una boda donde soy yo el que debería recibir los regalos".

Estas elecciones fueron las primeras sin Robert Mugabe, quien desempeñó el poder con mano de hierro durante casi cuatro décadas hasta ser forzado a renunciar por un levantamiento militar en noviembre pasado.

Mnangagwa le sustituía en la Presidencia desde entonces y estas elecciones debían ser el escaparate, nacional e internacional, para legitimar su poder.